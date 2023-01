Apple może właśnie pracować nad AirPods Lite - donoszą analitycy rynku. Oznacza to, że drogi wariant z dopiskiem Pro oraz standardowe AirPods 3 mogą wreszcie mieć tańszą - i szerzej dostępną - alternatywę.

Wybór AirPodsów jest dziś duży, ale pożera dużo pieniędzy z portfela

Obecnie w portfolio Apple znajdują się cztery różne modele słuchawek. Najtańsze z nich, jeszcze dostępne w sprzedaży, AirPods 2. generacji to na oficjalnej stronie producenta wydatek 799 zł. Tanio nie jest, a to - przypominam - najtańszy ze wszystkich modeli. Nowsze AirPods 3. generacji kosztują już 1049 zł, odświeżone AirPods Pro 2. generacji to natomiast wydatek rzędu 1449 zł, a nauszne AirPods Max dostaniemy, jeśli wyciągniemy z portfela 3099 zł.

Wgryziony w jabłkowy ekosystem użytkownik nie ma zatem łatwo. Aby rozbudować swoją „kolekcję” sprzętu o słuchawki, musi wydać minimum 799 zł na najtańszy model. Wkrótce jednak może się to zmienić, bo Apple prawdopodobnie pracuje właśnie nad AirPods Lite - tak wynika z doniesień analityka Jeffa Pu.

Wszystkie dostępne obecnie w sprzedaży modele AirPods i ich ceny (Źródło: Apple)

AirPods Lite: wreszcie tanie słuchawki od Apple

Jeff Pu jest analitykiem na co dzień pracującym w Haitong Intl Tech Research i jego prognozy rynkowe generalnie można uznawać za trafne. Jak wynika z ostatnich doniesień Jeffa, Apple może właśnie pracować nad nowymi AirPodsami Lite. Analityk mówi o słuchawkach jako „tańszym produkcie”, który pozwoli gigantowi z Cupertino konkurować z producentami oferującymi sprzęt w nieco niższej półce cenowej.

Taki produkt w ofercie Apple jest potrzebny i będzie swoistym odpowiedników tańszych iPhone’ów SE, które są „budżetowe” i mają docierać do konkretnej grupy odbiorców.

Cena może spaść poniżej 500 zł

Określenie „tanie” w kontekście urządzeń z logo nadgryzionego jabłka nie zawsze należy jednak odbierać dosłownie. Analityk mówi o cenie poniżej 129 dolarów, a najbardziej prawdopodobna jest kwota 99 dolarów. Oznacza to, że AirPods Lite w polskiej dystrybucji powinny kosztować poniżej 500 zł.

Czy to zatem cena pozwalająca konkurować Apple wśród nieco tańszej konkurencji? Wszystko będzie zależeć od specyfikacji sprzętu, która obecnie pozostaje tajemnicą. Na ten moment rynek słuchawek bezprzewodowych jest pełen propozycji do 500 zł, które oferują świetny dźwięk i wysoko stawiają poprzeczkę propozycji od Apple.

Bylibyście zainteresowani „tanimi” AirPodsami, czy wolicie w podobnej cenie propozycje od innych producentów? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: 9to5Mac