Dla niektórych będą to dwie kiepsko brzmiące informacje. W tym roku iPhone SE nie przyniesie istotnych zmian, w przyszłym może z kolei zauważalnie urosnąć.

iPhone SE z 5,7-calowym ekranem w 2023 roku

Wygląda na to, że Apple na dobre będzie odchodziło od kompaktowych smartfonów. Obecnie ma w ofercie kilka takich propozycji, ale coraz bardziej prawdopodobne, że zobaczymy już tylko jedną podobną. W tym roku w ramach serii iPhone 14 zabraknie modelu z dopiskiem mini, a przyszłym roku natomiast zadebiutować ma iPhone SE z ekranem o przekątnej 5,7 cala.

To spora zmiana względem obecnych 4,7 cala. Dość ważne jednak, że iPhone SE na 2023 rok ma przynieść jednocześnie istotną zmianę stylistyki. Pojawią się zdecydowanie smuklejsze ramki, w związku z czym ogólne gabaryty, chociaż wzrosną, być może nie będą odstraszające dla osób, którym zależy na jak najmniejszym smartfonie.

W tym roku natomiast zmieni się niewiele

Wcześniej, być może już za kilka tygodni, pojawi się iPhone SE na 2022 rok, czyli iPhone SE 3. generacji. Początkowo sugerowano, że już on wprowadzi powiew świeżości do tej linii produktów, ale teraz niemal wszystko wskazuje na to, że przyniesie to dopiero przyszły rok.

Co to oznacza? Wedle zazwyczaj dobrze poinformowanych źródeł, iPhone SE 3. generacji będzie wyglądał tak jak iPhone SE 2. generacji. Delikatnie to ujmując, średnio atrakcyjnie pod względem wizualnym głównie z racji szerokich ramek wokół wyświetlacza. Zachowanie przekątnej 4,7 cala oznacza jednak, że i tak będzie to jeden z najmniejszych smartfonów na rynku. O ironio.

A już z pewnością jedyny taki o wysokiej wydajności. Najważniejszymi nowościami mają być tutaj topowy procesor A15 Bionic, a także moduł do obsługi sieci 5G. Niestety taka sama konstrukcja jak w poprzedniku nie pozwala nastawiać się np. na większą baterię czy zauważalnie rozbudowane możliwości fotograficzne.

Źródło: @DSCCRoss, foto: @xleaks7