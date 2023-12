W tym roku firma Apple musiała ugiąć się pod naciskami Unii Europejskiej i wyposażyć nowe modele iPhone’ów w port USB-C, rezygnując tym samym ze złącza Lightning. Tego samego chce rząd Indii, ale firma próbuje walczyć o swój interes.

Apple nie chce iPhone’ów z USB-C

iPhone’y serii 15 to pierwsze smartfony Apple, które wyposażone są w port USB-C. Nowe złącze zastosowano zarówno w standardowych modelach – iPhone 15 i iPhone 15 Plus oraz w serii Pro – iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Przypomnijmy, że nowe złącze w pierwszych dwóch wymienionych urządzeniach obsługuje USB 2. Dwa najdroższe modele obsługują USB 3, co zapewnia szybszy transfer danych.

Indie chcą wprowadzić w życie przepisy podobne do tych, które już niedługo obowiązywać zaczną w krajach należących do Unii Europejskiej. Chodzi o zasadę, zgodnie z którą nowe urządzenia elektroniczne mają być wyposażone w uniwersalny port USB-C. Problem w tym, że w Indiach produkowane są starsze modele iPhone’ów z portem Lightning, które dobrze sprzedają się na lokalnym rynku. Co więcej, produkowane w Indiach starsze modele – iPhone’y serii 12 oraz 13 trafiają zarówno na lokalny rynek, jak i do innych krajów.

Na łamach serwisu Reuters opublikowano doniesienia o tym, że przedstawiciele firmy z Cupertino poprosili indyjski rząd o wykluczenie starszych modeli iPhone'ów z przepisów, które wymagają aby smartfony sprzedawane w kraju wyposażone były właśnie w port USB-C.

28 listopada odbyło się spotkanie zorganizowane przez indyjskie ministerstwo ds. IT. To właśnie wtedy padła wspomniana wyżej prośba. Argumentując swój postulat pracownicy Apple powiedzieli, że jeśli starsze modele nie zostaną zwolnione z obowiązku, który nakładają nowe przepisy, to firma nie osiągnie celów produkcyjnych założonych w ramach programu motywacyjnego PLI (Production Linked Incentive).

Rząd Indii zapowiedział, że nowe przepisy wejdą w życie do czerwca 2025 roku. Co ważne, mówi się, że indyjskie ministerstwo zdecydowało się rozpatrzyć wniosek złożony przez Apple, a decyzja zapadnie w późniejszym terminie.

Źródło: Reuters, MacRumors