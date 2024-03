Były zaawansowane gogle VR, będzie inteligentny pierścionek do sterowania nimi (i nie tylko). Zobacz, co zdradza patent dotyczący Apple Ring.

Choć jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że “inteligentne pierścionki” są niepotrzebnym gadżetem, sztuką dla sztuki, obecnie widzimy pewną zmianę. Samsung zaprezentował swój Galaxy Ring, urządzenia mniej znanych firm są już w sprzedaży, a odpowiedź na zapotrzebowanie rynku (hm, czyżby?) szykuje też Apple. Choć dotychczas brakowało potwierdzonych lub choćby wiarygodnie wyglądających informacji na ten temat, premiera Apple Ring może się odbyć całkiem niedługo. Czekasz na nią?

Zapowiedź Apple Ring - kolejny element rosnącego ekosystemu

Dziś każdy producent sprzętu chce mieć w swojej ofercie zróżnicowane urządzenia. Użytkownicy jednego sprzętu są w ten sposób zachęcani do kupna kolejnego. Posiadanie wielu sprzętów jednej marki może “odblokować” dodatkowe funkcje i wykrzesać 100% możliwości z już posiadanych gadżetów. Nie inaczej jest w przypadku Apple. Mamy smartfony, tablety, różnego typu komputery, słuchawki, zegarki, sprzęt smart home, czy do oglądania multimediów na TV.

Czy w ekosystemie Apple czegoś brakuje? Władze firmy najwyraźniej nie mają problemu z wymyślaniem kolejnych sprzętów z nadgryzionym jabłkiem w logo. Ostatnio do oferty dołączyły google VR Apple, niedługo prawdopodobnie do sprzedaży trafi też Apple Ring. Inteligentny pierścień może się zresztą przydać posiadaczom Apple Vision Pro. Sam jednak nie wiem, co bym pomyślał po wydaniu 14.000 złotych na okulary VR i dowiadując się, że brakuje mi jeszcze kolejnego gadżetu…

Apple Ring mógłby służyć również do sterowania iPhone’m. Brak wyświetlacza i przycisków sprawia, że w grę wchodzi właściwie tylko wykonywanie gestów. Właśnie ich dotyczy najnowszy patent, znaleziony przez autorów serwisu Apple Insider.

Patent Apple umożliwi sterowanie gestami pierścieniem?

Najnowszy patent dotyczy rozpoznawania dotykania się skóry - zapewne palca, na którym mamy Apple ring, z inną częścią dłoni. Być może miałoby to odzwierciedlać “kliknięcie” lub naciśnięcie ekranu dotykowego. Możliwe, że Apple Ring rozróżni dotyk tej samej lub drugiej dłoni. W patencie wykorzystano odczytywanie niedużych sygnałów elektrycznych.

Poza tym Apple Ring ma, co oczywiste, rozpoznawać ruchy palców lub całej dłoni. Już teraz podobnie działa zresztą Apple Watch. Oba urządzenia mogą zresztą ze sobą współgrać.

Na grafice dołączonej do patentu widzimy zresztą przykładowe gesty, jakie powinien odczytać Apple Ring. Musimy jednak poczekać do oficjalnej premiery i pierwszych testów, aż poznamy pełnię możliwości Apple. Data rynkowego debiutu nie jest jednak jeszcze znana. Konkurent, czyli Samsung Galaxy Ring, prawdopodobnie pojawi się natomiast już na początku tegorocznego lata.

Źródło zdjęcia głównego: digitaltrends