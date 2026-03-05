NVIDIA ulepszy GeForce RTX 5050. Producent postawi na nietypową konfigurację

NVIDIA może szykować niespodziankę dla graczy z mniejszym budżetem. W sieci pojawiły się informacje o nowej wersji GeForce RTX 5050, która miałaby otrzymać nietypową konfigurację pamięci VRAM.

Rynek kart graficznych ostatnio zwolnił tempo, ale producenci próbują przyciągnąć uwagę graczy w inny sposób. Wszystko wskazuje na to, że NVIDIA planuje odświeżyć swoją najtańszą kartę z generacji Blackwell – GeForce RTX 5050.

Choć zmiany nie zapowiadają rewolucji w wydajności, mogą okazać się ważnym krokiem w walce o graczy z mniej zasobnym portfelem.

Najsłabszy Blackwell dla graczy e-sportowych

GeForce RTX 5050 to najniżej pozycjonowana karta w rodzinie GPU opartych na architekturze Blackwell. Konstrukcja została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o graczach, którzy skupiają się na mniej wymagających produkcjach lub popularnych tytułach e-sportowych. W grach takich jak: Counter-Strike 2, League of Legends czy Fortnite karta powinna bez problemu zapewniać wysoką płynność rozgrywki.

W przypadku bardziej wymagających tytułów nadal da się komfortowo grać, jednak często konieczne jest obniżenie ustawień graficznych lub rozdzielczości.

Powstaje nowa wersja RTX 5050

Nowe informacje pojawiły się dzięki użytkownikowi MEGAsizeGPU z serwisu X, który twierdzi, że NVIDIA przygotowuje odświeżoną wersję RTX 5050. Najważniejsza zmiana ma dotyczyć pamięci VRAM. Obecny wariant karty wykorzystuje 8 GB pamięci GDDR6 128-bit, natomiast nowa wersja miałaby otrzymać 9 GB pamięci GDDR7 96-bit.

Model GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5050 9GB GeForce RTX 5060 Układ graficzny Blackwell GB207 Blackwell GB207 (?) GB206 CUDA 2560 2560 (?) 3840 Pamięć wideo 8 GB

GDDR6 128-bit 9 GB

GDDR7 96-bit 8 GB

GDDR7 128-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz 28 000 MHz (?) 28 000 MHz Przepustowość pamięci 320 GB/s 336 GB/s (?) 448 GB/s

Na pierwszy rzut oka węższa magistrala może wyglądać na krok wstecz. W praktyce jednak szybsza pamięć GDDR7 może zrekompensować tę zmianę, a nawet zwiększyć całkowitą przepustowość VRAM.

NVIDIA chce powalczyć o mniej majętnych graczy

Informacje o odświeżeniu akurat tego modelu są sporym zaskoczeniem. Warto wspomnieć, że jakiś czas temu pojawiały się doniesienia jakoby NVIDIA planowała wypuścić wersje SUPER dla mocniejszych kart, takich jak: GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti i GeForce RTX 5070. Nowe modele miały otrzymać 3-gigabajtowe kości GDDR7, co zwiększyłoby pojemność pamięci VRAM. Według najnowszych informacji plany te mogły zostać opóźnione lub całkowicie anulowane.

Wygląda więc na to, że nowe kości pamięci najpierw trafią do najtańszej karty generacji Blackwell. Czy nowy model zostanie nazwany GeForce RTX 5050? Nie można tego wykluczyć.

Jednym z powodów takiej decyzji może być wzrost cen pamięci i rosnąca konkurencja w segmencie budżetowych kart graficznych. W szczególności chodzi o Intel Arc B570, który oferuje 10 GB pamięci (GDDR6 160-bit). Duża ilość pamięci jest często przedstawiana jako bardziej przyszłościowe rozwiązanie, zwłaszcza w nowych grach. Dlatego odświeżony RTX 5050 z 9 GB GDDR7 może być próbą poprawy wizerunku tej karty i wyrównania walki z konkurencją. Być może tańszą w produkcji, dzięki zastosowaniu trzech zamiast czterech kości (4x 2 GB GDDR5 vs 3x 3 GB GDDR7).

Na razie są to jedynie przecieki, więc na oficjalne potwierdzenie ze strony NVIDIA trzeba jeszcze poczekać. Jeśli jednak informacje się potwierdzą, budżetowy segment GPU może w najbliższych miesiącach stać się ciekawszy dla graczy. Pod warunkiem, że karta byłaby oferowana w podobnej cenie.