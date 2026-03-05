Resident Evil Requiem bije rekordy. Capcom ogłasza wielki sukces sprzedażowy

Najnowsza odsłona kultowej serii survival horrorów okazała się ogromnym sukcesem. Resident Evil Requiem bije rekordy popularności na Steamie i zbiera znakomite opinie graczy.

Gra, która trafiła na rynek 27 lutego 2026 r,, w bardzo krótkim czasie zdobyła miliony graczy i już bije rekordy popularności. Z informacji przekazanych przez firmę Capcom wynika, że sprzedaż tytułu przekroczyła 5 milionów egzemplarzy. To jeden z najlepszych startów w historii całej serii.

Survival horror w nowej odsłonie

Capcom podkreśla, że gra rozwija formułę serii, która w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. Twórcy postawili na jeszcze silniejsze połączenie intensywnego horroru i dynamicznej akcji, co od lat stanowi znak rozpoznawczy cyklu.

Produkcja powstała na autorskim silniku RE ENGINE, który pozwolił uzyskać niezwykle realistyczną oprawę graficzną – od detali skóry bohaterów po subtelne efekty światła i animacji włosów. Zerknijcie do naszego tekstu z pokazem technologii NVIDII.

Nowością jest również możliwość płynnego przełączania się między widokiem z pierwszej i trzeciej osoby, a także szeroki wybór poziomów trudności, dzięki którym gra jest dostępna zarówno dla nowych graczy, jak i weteranów serii.

Rekordowa premiera i ogromne zainteresowanie

Sukces w sprzedaży to tylko część imponujących wyników. Na platformie Steam gra szybko ustanowiła nowe rekordy popularności dla całej serii. Już 28 lutego odnotowano 344 tys. jednoczesnych graczy, co jest najlepszym wynikiem w historii marki na tej platformie.



Resident Evil Requiem jest jedną z najpopularniejszych gier na platformie Steam (źródło: SteamDB)

Również obecnie produkcja utrzymuje się w ścisłej czołówce – tydzień po premierze gra w nią ponad 80 tysięcy osób, dzięki czemu nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych pozycji na Steamie.

Entuzjazm widać także w ocenach użytkowników. Recenzje graczy są niemal jednogłośnie pozytywne (96 proc.), a w serwisie Metacritic tytuł osiągnął najwyższą ocenę użytkowników, ex aequo z głośnym RPG Clair Obscur: Expedition 33.

Gra już w sprzedaży, ale można ją mieć za darmo

Resident Evil Requiem jest dostępny na komputery PC, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch 2.

Warto jednak wspomnieć, że przy zakupie wybranych kart graficznych GeForce RTX i monitorów MSI można ją zgarnąć za darmo.