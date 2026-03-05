  • benchmark.pl
  Resident Evil Requiem bije rekordy. Capcom ogłasza wielki sukces sprzedażowy
Resident Evil Requiem bije rekordy. Capcom ogłasza wielki sukces sprzedażowy

Paweł Maziarz
Najnowsza odsłona kultowej serii survival horrorów okazała się ogromnym sukcesem. Resident Evil Requiem bije rekordy popularności na Steamie i zbiera znakomite opinie graczy.

Gra, która trafiła na rynek 27 lutego 2026 r,, w bardzo krótkim czasie zdobyła miliony graczy i już bije rekordy popularności. Z informacji przekazanych przez firmę Capcom wynika, że sprzedaż tytułu przekroczyła 5 milionów egzemplarzy. To jeden z najlepszych startów w historii całej serii.

Survival horror w nowej odsłonie 

Capcom podkreśla, że gra rozwija formułę serii, która w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. Twórcy postawili na jeszcze silniejsze połączenie intensywnego horroru i dynamicznej akcji, co od lat stanowi znak rozpoznawczy cyklu. 

Produkcja powstała na autorskim silniku RE ENGINE, który pozwolił uzyskać niezwykle realistyczną oprawę graficzną – od detali skóry bohaterów po subtelne efekty światła i animacji włosów. Zerknijcie do naszego tekstu z pokazem technologii NVIDII

Nowością jest również możliwość płynnego przełączania się między widokiem z pierwszej i trzeciej osoby, a także szeroki wybór poziomów trudności, dzięki którym gra jest dostępna zarówno dla nowych graczy, jak i weteranów serii. 

Rekordowa premiera i ogromne zainteresowanie 

Sukces w sprzedaży to tylko część imponujących wyników. Na platformie Steam gra szybko ustanowiła nowe rekordy popularności dla całej serii. Już 28 lutego odnotowano 344 tys. jednoczesnych graczy, co jest najlepszym wynikiem w historii marki na tej platformie.

Steam - statystyki gier
Resident Evil Requiem jest jedną z najpopularniejszych gier na platformie Steam (źródło: SteamDB)

Również obecnie produkcja utrzymuje się w ścisłej czołówce – tydzień po premierze gra w nią ponad 80 tysięcy osób, dzięki czemu nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych pozycji na Steamie. 

Entuzjazm widać także w ocenach użytkowników. Recenzje graczy są niemal jednogłośnie pozytywne (96 proc.), a w serwisie Metacritic tytuł osiągnął najwyższą ocenę użytkowników, ex aequo z głośnym RPG Clair Obscur: Expedition 33.

Gra już w sprzedaży, ale można ją mieć za darmo

Resident Evil Requiem jest dostępny na komputery PC, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch 2.

 
 

Warto jednak wspomnieć, że przy zakupie wybranych kart graficznych GeForce RTXmonitorów MSI można ją zgarnąć za darmo.

