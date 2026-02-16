Szykuje się obfity rok. Fani Maca będą mieli wybór

Ten rok może być wyjątkowy dla tych, którzy korzystają z ekosystemu Apple. Producent szykuje sporą ofensywę układów z serii M - zarówno w laptopach budżetowych, jak i w wydajnych komputerach stacjonarnych. Oprócz tego coś dla fanów nieco tańszych laptopów.

Apple idzie pod prąd trendom w branży notebooków. Według informacji opisywanych przez Marka Gurmana z Bloomberga firma z Cupertino przygotowuje na 2026 r. szeroką falę premier Maców. Lista obejmuje sześć różnych kategorii, a to bez uwzględnienia przeprojektowanego MacBooka Pro z dotykowym ekranem OLED i układem M6, który ma mieć nową obudowę.

Lista nowych urządzeń Apple zapowiada się imponująco

Według wszelkich informacji zdobytych wcześniej przez osoby będące w bliskim kontakcie z Apple, w tym roku możemy spodziewać się:

Niskobudżetowych MacBooków z układem A18 Pro;

Odświeżonych 13- i 15-calowych MacBooków Air z układami M5;

14- i 16-calowych laptopów MacBook Pro z układami M5 Pro and M5 Max;

MacBooków Pro 14 i 16 cali z ekranem OLED

Maca Studio z układem M5 Ultra;

Maca Mini z układami M5 i M5 Max;

iMaca z M5 i być może z M5 Pro;

Wyświetlacza Apple Studio Display nowej generacji.

Gurman wskazuje, że M5 Pro, M5 Max i M5 Ultra są planowane na pierwszą połowę 2026 r. Część modeli z tymi układami może zostać ogłoszona w najbliższych tygodniach. Równolegle Apple ma pracować nad tanim MacBookiem z aluminiową obudową i w żywych kolorach. W tym segmencie kluczowy ma być układ A18 Pro. Według przewidywań ten model odpowie za ok. 25 proc. przychodów z komputerów w 2025 r. Ciekawe, czy producent odpowie na problemy związane z przegrzewaniem się obudowy.

Apple nie włącza do wspomnianej siódemki MacBooka Pro z OLED M6 i ekranem dotykowym. Ten wariant, zgodnie z doniesieniami, ma otrzymać przeprojektowaną konstrukcję i stanowi osobną ścieżkę rozwojową. Pytanie brzmi, jak wpłynie to na popyt na standardowe MacBooki Pro z układami M5 Pro i M5 Max.

Analitycy zwracają uwagę, że klienci mogą wstrzymywać się z zakupem, licząc na nadejście dotykowego OLED-a. Gurman nie przesądza jednak skali tego zjawiska. Apple szykuje szeroką ofertę, co ma dać kupującym wiele opcji dopasowanych do ceny i wydajności. Firma liczy też na odbicie sprzedaży Maców jeszcze w tym roku wraz z wejściem do gry tańszego modelu.

Źródło: Wccftech