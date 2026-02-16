Laptopy

Szykuje się obfity rok. Fani Maca będą mieli wybór

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Ten rok może być wyjątkowy dla tych, którzy korzystają z ekosystemu Apple. Producent szykuje sporą ofensywę układów z serii M - zarówno w laptopach budżetowych, jak i w wydajnych komputerach stacjonarnych. Oprócz tego coś dla fanów nieco tańszych laptopów.

Apple idzie pod prąd trendom w branży notebooków. Według informacji opisywanych przez Marka Gurmana z Bloomberga firma z Cupertino przygotowuje na 2026 r. szeroką falę premier Maców. Lista obejmuje sześć różnych kategorii, a to bez uwzględnienia przeprojektowanego MacBooka Pro z dotykowym ekranem OLED i układem M6, który ma mieć nową obudowę.

Lista nowych urządzeń Apple zapowiada się imponująco 

Według wszelkich informacji zdobytych wcześniej przez osoby będące w bliskim kontakcie z Apple, w tym roku możemy spodziewać się:

  • Niskobudżetowych MacBooków z układem A18 Pro;
  • Odświeżonych 13- i 15-calowych MacBooków Air z układami M5;
  • 14- i 16-calowych laptopów MacBook Pro z układami M5 Pro and M5 Max;
  • MacBooków Pro 14 i 16 cali z ekranem OLED
  • Maca Studio z układem M5 Ultra;
  • Maca Mini z układami M5 i M5 Max;
  • iMaca z M5 i być może z M5 Pro;
  • Wyświetlacza Apple Studio Display nowej generacji.

Gurman wskazuje, że M5 Pro, M5 Max i M5 Ultra są planowane na pierwszą połowę 2026 r. Część modeli z tymi układami może zostać ogłoszona w najbliższych tygodniach. Równolegle Apple ma pracować nad tanim MacBookiem z aluminiową obudową i w żywych kolorach. W tym segmencie kluczowy ma być układ A18 Pro. Według przewidywań ten model odpowie za ok. 25 proc. przychodów z komputerów w 2025 r. Ciekawe, czy producent odpowie na problemy związane z przegrzewaniem się obudowy.

Apple nie włącza do wspomnianej siódemki MacBooka Pro z OLED M6 i ekranem dotykowym. Ten wariant, zgodnie z doniesieniami, ma otrzymać przeprojektowaną konstrukcję i stanowi osobną ścieżkę rozwojową. Pytanie brzmi, jak wpłynie to na popyt na standardowe MacBooki Pro z układami M5 Pro i M5 Max.

Analitycy zwracają uwagę, że klienci mogą wstrzymywać się z zakupem, licząc na nadejście dotykowego OLED-a. Gurman nie przesądza jednak skali tego zjawiska. Apple szykuje szeroką ofertę, co ma dać kupującym wiele opcji dopasowanych do ceny i wydajności. Firma liczy też na odbicie sprzedaży Maców jeszcze w tym roku wraz z wejściem do gry tańszego modelu.

Źródło: Wccftech

Sztuczna Inteligencja Misja AI

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login