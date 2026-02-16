Firma Intel oficjalnie rozszerzyła dostępność technologii XeSS 3 Multi-Frame Generation (MFG) na starsze karty graficzne z rodzin Intel Arc A i Arc B, a także na zintegrowane układy graficzne Intel Arc w procesorach Intel Core Ultra 100 i Intel Core Ultra 200.

XeSS (Xe Super Sampling) to technologia skalowania obrazu opracowana przez Intela, konkurencyjna wobec rozwiązań NVIDIA DLSS i AMD FSR. W wersji XeSS 3 wprowadzono funkcję Multi-Frame Generation, która – podobnie jak konkurencyjne techniki generowania klatek – wykorzystuje algorytmy AI do tworzenia dodatkowych klatek pomiędzy tymi renderowanymi przez GPU.

W praktyce technologia analizuje ruch i dane z poprzednich klatek, a następnie generuje dodatkowe klatki pomiędzy dwiema renderowanymi. Rozwiązanie znacząco zwiększa liczbę FPS w grach, co poprawia płynność rozgrywki bez proporcjonalnego wzrostu obciążenia GPU.

Na początku XeSS 3 Multi-Frame Generation trafiło wyłącznie do laptopów z procesorami Intel Core Ultra 300 (Panther Lake), które zostały wyposażone w zintegrowane układy graficzne Intel Arc B370 i B390. Funkcja ta stanowiła jeden z największych atutów nowej platformy.

Intel zapowiadał jednak rozszerzenie wsparcia – i słowa dotrzymał.

Intel XeSS 3 MFG na starszych kartach

Dzięki nowym sterownikom technologia XeSS 3 MFG trafia teraz do znacznie szerszego grona użytkowników. Od tej pory lista wspieranych urządzeń obejmuje karty graficzne Intel Arc A (Alchemist) i Intel Arc B (Battlemage), a także zintegrowane układy graficzne w procesorach Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake) oraz Intel Core Ultra 200 (Lunar Lake i Arrow Lake).



Karty graficzne Intel Arc A750 i B580 zyskały ważną funkcję

Oznacza to, że teraz również użytkownicy starszych laptopów i komputerów z grafiką Intel Arc mogą teraz skorzystać z generowania wielu klatek i wyraźnie podnieść płynność w obsługiwanych grach. To ważny krok, ponieważ poprawia funkcjonalność sprzętu i wydłuża cykl jego życia.

Jeśli korzystacie z takiego sprzętu, warto zainstalować nowe sterowniki Intel Graphics Driver 32.0.101.8509 (lub nowsze).