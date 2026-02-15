Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą T-Mobile do przyznania klientom rekompensaty za niezgodne z prawem postępowanie, w efekcie którego przy spóźnieniu się z opłatą odbierane były rabaty.

Jak przypomniano w komunikacie UOKiK, T-Mobile oferował klientom zniżkę w wysokości 5 zł za korzystanie m.in. z elektronicznych faktur i terminowe płatności. Problem w tym, że nawet małe spóźnienie z opłaceniem rachunku powodowało utratę zniżki. Co więcej, sytuacja ta miała miejsce nawet wtedy, gdy spóźnienie dotyczyło innej opłaty niż abonament, ale ujętej na tej samej fakturze.

UOKiK zobowiązał T-Mobile do przyznania rekompensat abonentom

UOKiK podał za przykład rachunek wykorzystywany do rozliczania dwóch numerów telefonów, internetu i telewizji. Gdy klient zapłacił po terminie, na kolejnej fakturze do miesięcznej opłaty doliczano wartość utraconego 5-złotowego rabatu za każdą usługę i dla każdego numeru, co w opisywanym wariancie dawało łącznie 20 zł.

Prezesa UOKiK ocenił taki mechanizm jako niedozwoloną karę umowną. Klient tracił zniżkę, jego następny rachunek rósł, a T-Mobile mógł dodatkowo naliczać odsetki za opóźnienie w regulowaniu należności, czyli karać konsumenta podwójnie.

"Konsumenci są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań i prawo przewiduje konkretne konsekwencje niewywiązywania się z tego obowiązku. Nie należy do nich zabieranie rabatów i doliczanie ich wartości do miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę. Taka praktyka to nieuczciwa sankcja w rękach przedsiębiorców. Narusza prawo i godzi w interesy konsumentów" - wyjaśnił cytowany w komunikacie Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

T-Mobile zaniechał takiej praktyki

UOKiK podkreślił jednocześnie, że T-Mobile zaniechał takiej praktyki od razu po wszczęciu wobec niego postępowania, a także wprowadził nowe wzorce umowne. Prezes UOKiK wydał jednak decyzję zobowiązującą, zgodnie z którą operator przyzna uprawnionym konsumentom rekompensaty.

Obecni i byli abonenci mogą liczyć na zwrot pobranej kary umownej lub voucher na urządzenia T-Mobile. Operator ma również pozytywnie rozpatrzeć reklamacje, które dotyczyły utraty rabatu z uwagi na nieterminową płatność.

Po uprawomocnieniu się decyzji, T-Mobile będzie informować o niej na swojej stronie internetowej, a także w aplikacji Mój T-Mobile, w mediach społecznościowych oraz w indywidualnej korespondencji do klientów.