Chcesz wiedzieć, ile kosztuje Apple TV+ i czy ta cena jest dobrze dopasowana do oferty? Jesteś w najlepszym miejscu, by się o tym przekonać. Podsumowujemy to, co najważniejsze.

Apple TV+ to (nie-taki-)mały serwis streamingowy

Apple TV+ to serwis streamingowy, który może i nie ma najbogatszej biblioteki na rynku, ale znajdujące się w jego katalogu tytuły często reprezentują najwyższy poziom, co przyciąga kolejnych użytkowników jak magnes. Właściciel dba o to, by było, co oglądać – regularnie dodaje filmy i seriale, starając się też o to, by reprezentowały one różne gatunki i kategorie wiekowe. Czy warto więc skorzystać z tej usługi? Nie można zacząć odpowiedzi od innego aspektu niż cena…

Ile kosztuje Apple TV+? Cena w 2022 roku Jeśli chcesz zdobyć dostęp do usługi Apple TV+, to masz dwie możliwości. Teraz pokrótce omówimy sobie każdą z nich. Miesięczna subskrypcja Apple TV+ Pierwszą opcją jest po prostu tradycyjna subskrypcja Apple TV+ – kosztuje 24,99 zł miesięcznie. Cena jest więc odrobinę niższa niż w przypadku większości konkurencji (Netflix, HBO Max czy Disney+ kosztują 29-30 zł na miesiąc), a wyższa od Playera (20 zł) czy Amazon Prime Video. Podobnie jak w przypadku konkurencyjnych usług takim abonamentem można dzielić się w kręgu rodzinnym: każdy członek „Chmury rodzinnej” Apple może korzystać z TV+. Dodajmy też dla ścisłości – choć to standard – że subskrypcja odnawia się automatycznie. Pakiet Apple One z TV+ w zestawie Znacznie ciekawiej prezentuje się jednak opcja numer dwa, którą jest pakiet Apple One. W planie indywidualnym również kosztuje on 24,99 zł miesięcznie, ale poza usługą TV+ daje ci dostęp także do serwisów Apple Music i Apple Arcade, a do tego oddaje do twojej dyspozycji 50 GB w chmurze iCloud+. Jeszcze więcej pieniędzy możesz zaoszczędzić, dzieląc się abonamentem z innymi. Rodzinny pakiet Apple One kosztuje 39,99 zł miesięcznie i pozwala ci zaprosić nawet pięć dodatkowych osób (a wystarczy jedna, by się opłaciło). Dodajmy jeszcze, że w przypadku tego wariantu w chmurze czeka na ciebie aż 200 GB do wykorzystania.

Promocja na Apple TV+: 3 miesiące za darmo

Aktualnie trwa również promocja, dzięki której możesz korzystać z Apple TV+ przez 3 miesiące zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić? Cóż, wystarczy kupić (bezpośrednio u Apple lub u autoryzowanego sprzedawcy) jedno z nowych urządzeń tego producenta – to może być iPhone, iPad, iPod touch, Mac lub przystawka Apple TV.

Jeśli ta oferta nie jest dla ciebie, to wciąż dostępny jest też standardowy, 7-dniowy okres próbny, podczas którego możesz oglądać filmy i seriale bez opłat.

Co, jak i na czym można oglądać w Apple TV+?

Najlepszym urządzeniem do oglądania Apple TV+ jest oczywiście przystawka Apple TV. Niemniej jednak z powodzeniem możesz też korzystać z usługi na praktycznie każdym urządzeniu Apple, na konsolach PlayStation i Xbox czy telewizorach LG, Samsung i tych z systemem Google TV. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by oglądać filmy i seriale na komputerze – bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodajmy jeszcze, że w Apple TV+ nie ma reklam, jest za to możliwość pobierania i oglądania treści w trybie offline. Jeśli zaś chodzi o jakość, to prawie wszystkie spośród dostępnych tytułów oferują rozdzielczość 4K, obraz HDR i dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos.

A skoro już przy bibliotece jesteśmy, to dodajmy, że na katalog Apple TV+ składa się około 150 tytułów, z czego spora część to produkcje oryginalne. To właśnie seriale, takie jak Ted Lasso, See, Fundacja czy For All Mankind są najmocniejszymi magnesami na użytkowników. Kończąc już, zachęcamy więc do lektury naszego zestawienia największych hitów na Apple TV+.

Źródło: Apple