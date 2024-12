Apple TV+ za darmo. Jest pewien haczyk

Darmowy dostęp do Apple TV+ po nowym roku przez ograniczony czas. Wyjaśniamy, jak skorzystać z nadchodzącej oferty, by móc nadrobić serialowe i filmowe zaległości, nie płacąc przy tym ani złotówki.

Bez znaczenia jest, ile kosztuje Apple TV+, ponieważ za kilka dni pojawi się szansa, by móc za darmo ocenić, co oferuje ten popularny serwis steamingowy. Nadchodzi darmowy weekend z Apple TV+ dla wszystkich.

Apple TV+ za darmo w pierwszy weekend 2025 roku

To pierwszy raz, gdy Apple oferuje darmowy dostęp do swojej usługi w ten sposób. W komunikacie prasowym Apple zaznaczyło, że Apple TV+ będzie dostępne za darmo na każdym urządzeniu, gdzie obecna jest usługa. Do skorzystania wystarczy posiadać Apple ID.

Nadchodzący weekend to doskonała okazja, by nadrobić najpopularniejsze produkcje Apple, w tym "Severance", którego drugi sezon ma premierę 17 stycznia.

Cena Apple TV+

Apple chce tym samym przyciągnąć kolejnych użytkowników, więc znajdą się tacy, którzy po darmowym okresie rozważą zakup abonamentu. Podstawowy wariant kosztuje 34,99 zł miesięcznie.

Natomiast pakiet Apple One z TV+ to już wydatek 39,99 zł miesięcznie i oferuje on (poza samym Apple TV+) dostęp do Apple Music i Apple Arcade oraz 50 GB w chmurze iCloud+.

Źródło: Apple