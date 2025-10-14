Apple TV+ ma nową nazwę. Można się pogubić

"Apple TV+ to teraz po prostu Apple TV, z nową, żywą identyfikacją wizualną" - ogłosił Apple na swojej stronie. Oznacza to, że gigant z Cupertino rozróżnia aktualnie trzy różne produkty o nazwie Apple TV.

Informacja ta została ujawniona przy okazji zapowiedzi debiutu filmu "F1" na Apple TV, co ma nastąpić już 12 grudnia. Przynajmniej na Apple TV będącym dawnym Apple TV+, bo na innym Apple TV firm jest dostępny już teraz. Cóż, to skomplikowane.

Czym się różni Apple TV od Apple TV i Apple TV?

Aktualnie Apple ma w swojej ofercie trzy różne produkty o tej samej nazwie. Są to:

Apple TV (dawniej Apple TV+) - platforma subrktypcyjna z dostępem do filmów i seriali w ramach abonamentu;

Apple TV - aplikacja i platforma VOD z możliwością wypożyczenia i kupienia filmów i seriali;

Apple TV - przystawka do telewizora z systemem tvOS.

W takiej sytuacji o zamieszanie nietrudno. "Apple TV jest dostępne w aplikacji Apple TV w ponad 100 krajach i regionach, na ponad 1 miliardzie ekranów, w tym na urządzeniach [...] Apple TV" - czytamy w komunikacie prasowym na temat nadchodzącej premiery "F1". Z tego samego komunikatu dowiadujemy się, że "przed swoim globalnym debiutem streamingowym w Apple TV, film jest dostępny do zakupu na współpracujących platformach cyfrowych, w tym w aplikacji Apple TV".

Podsumowując. Jeśli nie chcesz czekać, aż "F1" trafi na Apple TV, to możesz już teraz znaleźć go w Apple TV na swoim Apple TV. Czego nie rozumiesz?