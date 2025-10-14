Filmy / seriale / VOD

Apple TV+ ma nową nazwę. Można się pogubić

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

"Apple TV+ to teraz po prostu Apple TV, z nową, żywą identyfikacją wizualną" - ogłosił Apple na swojej stronie. Oznacza to, że gigant z Cupertino rozróżnia aktualnie trzy różne produkty o nazwie Apple TV.

Informacja ta została ujawniona przy okazji zapowiedzi debiutu filmu "F1" na Apple TV, co ma nastąpić już 12 grudnia. Przynajmniej na Apple TV będącym dawnym Apple TV+, bo na innym Apple TV firm jest dostępny już teraz. Cóż, to skomplikowane. 

Czym się różni Apple TV od Apple TV i Apple TV?

Aktualnie Apple ma w swojej ofercie trzy różne produkty o tej samej nazwie. Są to:

  • Apple TV (dawniej Apple TV+) - platforma subrktypcyjna z dostępem do filmów i seriali w ramach abonamentu;
  • Apple TV - aplikacja i platforma VOD z możliwością wypożyczenia i kupienia filmów i seriali;
  • Apple TV - przystawka do telewizora z systemem tvOS. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

W takiej sytuacji o zamieszanie nietrudno. "Apple TV jest dostępne w aplikacji Apple TV w ponad 100 krajach i regionach, na ponad 1 miliardzie ekranów, w tym na urządzeniach [...] Apple TV" - czytamy w komunikacie prasowym na temat nadchodzącej premiery "F1". Z tego samego komunikatu dowiadujemy się, że "przed swoim globalnym debiutem streamingowym w Apple TV, film jest dostępny do zakupu na współpracujących platformach cyfrowych, w tym w aplikacji Apple TV". 

Podsumowując. Jeśli nie chcesz czekać, aż "F1" trafi na Apple TV, to możesz już teraz znaleźć go w Apple TV na swoim Apple TV. Czego nie rozumiesz?

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login