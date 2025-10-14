Karty graficzne

Zauważył spaloną wtyczkę zasilania. Tym razem w Radeonie RX 9070 XT

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Problem ze spalonymi wtyczkami zasilania 16-pin nie dotyczy tylko kart graficznych NVIDIA GeForce. Jeden z użytkowników serwisu Reddit zauważył podobny problem w swojej karcie graficznej Radeon RX 9070 XT.

Problem ze spalonymi wtyczkami zasilania 16-pin odbił się szerokim echem w branżowych mediach. Początkowo dotyczył jednak wyłącznie kart graficznych GeForce RTX 4000 i RTX 5000 – pierwszych modeli, w których zaczęto stosować to złącze (najpierw 12VHPWR, a później w ulepszonej wersji 12V-2x6).

Okazuje się jednak, że podobne przypadki zaczynają dotyczyć także nowych Radeonów.

Spalona wtyczka zasilania w Radeonie

Użytkownik Reddita e92justin opublikował wpis, w którym opisał awarię swojej karty Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ – 16-pinowe gniazdo zasilania w karcie uległo stopieniu.

Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ - spalona wtyczka zasilania

Autor posta przyznał, że był zaskoczony przebiegiem zdarzeń i zaczął dopytywać, czy jego podzespoły nadają się jeszcze do użytku: 

"Nigdy nie sądziłem, że coś takiego mnie spotka, bo przecież te karty nie pobierają tyle energii co 5090. Pytanie brzmi: co da się jeszcze uratować? Zgaduję, że karta graficzna już nie. Czy kable 3×8 nadają się do ponownego użycia? A co z zasilaczem?” 

Konfiguracja obejmowała zasilacz Corsair RM1000x z adapterem z trzech wtyczek PCIe 6+2 pin na jedno złącze 12VHPWR/12V-2x6. Jak wynika z opisu użytkownika, uszkodzona karta działała z podniesionym limitem mocy – jej pobór mocy mógł wynosić ok. 360 W. 

Nie pierwszy taki przypadek 

To nie pierwsza tego typu usterka wśród kart Radeon. Wcześniej podobny problem pojawił się w modelu ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi, który również korzysta z 16-pinowego złącza zasilania.

Choć takie wtyczki wciąż nie są powszechne w kartach AMD, coraz więcej wskazuje na to, że problem dotyczy samego standardu 16-pin. Pojawia się on nawet w kartach, które nie pobierają tyle energii co topowe modele GeForce RTX 4090 czy RTX 5090.

    Kenjiro
    Moja szklana kula kolejny raz się nie myliła. Jest tylko kwestią czasu, kiedy większość tych złącz ulegnie uszkodzeniu.
      bbkr_pl
      Specjalnie wybralem model Asus Prime, ktory ma 3x klasyczne zlacze 6+2 zamiast wynalazku o nazwie 12VHPWR. I do tego kolo kazdego zlacza ma diody sygnalizujace blad polaczenia jezeli wtyczka wlozona jest niedokladnie.

      Estetyczne to to nie jest, bo do grafy ida 3 grube kable. Ale przynajmniej nic sie nie jara :)
        pAwEx
        Dlatego wybrałem 9070 z 3 wtyczkami i 8 pin

