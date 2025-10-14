Wielka inwestycja Apple'a w Polsce. Nie chodzi o nowe iPhone’y ani komputery

Nowa inwestycja Apple w Polsce to część większego planu. Amerykański gigant chce w ciągu kilku lat korzystać jedynie z czystej energii.

O Apple ostatnio było naprawdę głośno. Wszystko za sprawą niedawnej premiery iPhone’a 17, który wzbudził ogromne emocje wśród fanów technologii. W sieci nie milkną też zapowiedzi kolejnych nowości amerykańskiego giganta - komputerów z procesorem Apple M5, nowych iPadów i akcesoriów. Tymczasem dziś pojawiła się kolejna dobra wiadomość - i tym razem nie dotyczy ona elektroniki, lecz zielonej energii. Apple ogłosiło podpisanie umowy dotyczącej budowy dużej farmy fotowoltaicznej w Polsce.

Farma fotowoltaiczna Apple w Polsce

Jeszcze przed końcem bieżącego roku w Resku (woj. zachodniopomorskie) ma rozpocząć działalność farma fotowoltaiczna o mocy 40 MW. Inwestycja realizowana jest przez izraelską firmę Econergy, a jej powstanie to efekt porozumienia między Econergy a Apple w ramach 19-letniej umowy Power Purchase Agreement. To popularny w branży OZE model długoterminowego zakupu energii.

Na mocy tej umowy Apple będzie odbierać około 75 proc. energii produkowanej przez farmę, co - jak podkreśla wiceprezes firmy Lisa Jackson - było kluczowe dla pozyskania finansowania projektu. Szacuje się, że instalacja zapewni czystą energię dla kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.

Nowa farma fotowoltaiczna w Resku, o nazwie Ecoenergy, jest częścią szerzej zakrojonego programu Apple, mającego na celu zrównoważenie energii zużywanej przez użytkowników urządzeń firmy. W ramach strategii „clean energy” Apple wspiera rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii w całej Europie.

Apple inwestuje w OZE w całej Europie

Inwestycja w Polsce to tylko fragment większego projektu, dzięki któremu Apple chce w pełni zrekompensować energię zużywaną do ładowania i zasilania swoich urządzeń - od iPhone’ów po MacBooki.

Do 2030 r. koncern planuje, by 100 proc. globalnego zapotrzebowania energetycznego klientów było pokrywane z czystych źródeł.

Na realizację tych celów Apple przeznaczy ponad 600 mln dol., inwestując w farmy wiatrowe i słoneczne o łącznej mocy 650 MW, które mają generować ponad milion megawatogodzin odnawialnej energii rocznie.

Najważniejsze inwestycje Apple w Europie:

Resko, Polska - farma fotowoltaiczna Ecoenergy (40 MW), realizowana przez Econergy, start jeszcze w 2025 r.

- farma fotowoltaiczna Ecoenergy (40 MW), realizowana przez Econergy, start jeszcze w 2025 r. Segowia, Hiszpania - farma fotowoltaiczna 131 MW, już w pełni funkcjonuje

- farma fotowoltaiczna 131 MW, już w pełni funkcjonuje Gałacz, Rumunia - farma wiatrowa 99 MW, zbudowana przez Nala Renewables (projekt realizowany przez firmę OX2)

- farma wiatrowa 99 MW, zbudowana przez Nala Renewables (projekt realizowany przez firmę OX2) Łotwa - długoterminowa umowa z European Energy, farma fotowoltaiczna o mocy 110 MW

- długoterminowa umowa z European Energy, farma fotowoltaiczna o mocy 110 MW Włochy i Grecja - w trakcie budowy farmy, OZE wspierające lokalne sieci energetyczne

Dzięki tym projektom Apple chce dodawać do europejskich sieci energetycznych około 3 000 GWh czystej energii rocznie, a tym samym zbliżać się do swojego ambitnego celu - neutralności klimatycznej całej działalności do 2030 r.