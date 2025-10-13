Nieoficjalnie, ChatGPT już niebawem rozszerzy zakres obsługiwanych funkcjonalności o wiadomości prywatne między użytkownikami. Co z bezpieczeństwem danych?

Wiadomości prywatne w ChatGPT – Messenger pójdzie w odstawkę?

Z początkiem października użytkownik X Tilbor Blaho, specjalizujący się w zakresie sztucznej inteligencji i mający na koncie liczne wpisy na temat jeszcze nie udostępnionych publice produktów AI, ujawnił, że OpenAI pracuje nad obsługą tzw. DM-ów, tj. wiadomości prywatnych między użytkownikami. Skupia się również na rozwoju czatów grupowych.

Informację tę zaczerpnął z wersji testowej ChatGPT na Androida, oznaczonej numerem 1.2025.273 beta i uzupełnił w sobotnim wpisie, tym razem opierając się na kolejnej wersji beta na Androida 1.2025.280.

Poza licznymi odniesieniami do wiadomości prywatnych z kodu aplikacji wyczytał on również rozwijane funkcje, pozostające w związku z czatami. Mowa o:

aktualizacji profilu i zdjęcia profilowego,

powiadomieniach, gdy ktoś dołącza do czatu lub go opuszcza,

powiadomieniach push, gdy ktoś (lub ChatGPT) wysyła użytkownikowi wiadomość,

włączaniu lub wyłączaniu automatycznej podpowiedzi asystenta AI w czacie,

zmianie nazwy i osobowości asystenta,

blokowaniu kont,

tzw. burzy mózgów, wspólnych rozmowach i planowaniu, zadawaniu pytań, wyszukiwaniu i tworzeniu obrazów,

wysyłaniu linków z zaproszeniami do czatu grupowego,

ochronie osobistej pamięci ChatGPT przed dostępem pozostałych użytkowników, uczestniczących w rozmowie.

DM-y w ChatGPT – co z ochroną prywatności?

Kluczowym aspektem w kontekście wspomnianych doniesień jest kwestia bezpieczeństwa danych użytkowników, korzystających z usługi.

Jak podkreślał jakiś czas temu dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, obecnie żadne prawo nie gwarantuje pełnej ochrony prywatności rozmów z ChatGPT. Warto też pamiętać, że OpenAI wykorzystuje dane z czatów do trenowania swoich modeli, po uprzedniej akceptacji ze strony użytkownika, a udostępnione konwersacje ChatGPT zostały niedawno odkryte w wynikach wyszukiwania Google.

Równolegle jako pożądany standard ochrony prywatności Altman wskazuje ten charakterystyczny dla relacji lekarz-pacjent lub prawnik-klient.

W praktyce z punktu widzenia bezpieczeństwa danych zasadnicze znaczenie będzie miało wdrożenie szyfrowania E2EE dla prywatnych czatów w ChatGPT. Jeśli zaś go zabraknie, rozsądniej będzie dochować wierności konkurencji.

