ChatGPT wyprze Messengera? Wyciek ujawnia plany OpenAI

Aneta Tomczyk | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nieoficjalnie, ChatGPT już niebawem rozszerzy zakres obsługiwanych funkcjonalności o wiadomości prywatne między użytkownikami. Co z bezpieczeństwem danych?

Wiadomości prywatne w ChatGPT – Messenger pójdzie w odstawkę?

Z początkiem października użytkownik X Tilbor Blaho, specjalizujący się w zakresie sztucznej inteligencji i mający na koncie liczne wpisy na temat jeszcze nie udostępnionych publice produktów AI, ujawnił, że OpenAI pracuje nad obsługą tzw. DM-ów, tj. wiadomości prywatnych między użytkownikami. Skupia się również na rozwoju czatów grupowych. 

Informację tę zaczerpnął z wersji testowej ChatGPT na Androida, oznaczonej numerem 1.2025.273 beta i uzupełnił w sobotnim wpisie, tym razem opierając się na kolejnej wersji beta na Androida 1.2025.280. 

Poza licznymi odniesieniami do wiadomości prywatnych z kodu aplikacji wyczytał on również rozwijane funkcje, pozostające w związku z czatami. Mowa o: 

  • aktualizacji profilu i zdjęcia profilowego, 
  • powiadomieniach, gdy ktoś dołącza do czatu lub go opuszcza, 
  • powiadomieniach push, gdy ktoś (lub ChatGPT) wysyła użytkownikowi wiadomość,
  • włączaniu lub wyłączaniu automatycznej podpowiedzi asystenta AI w czacie,
  • zmianie nazwy i osobowości asystenta,
  • blokowaniu kont, 
  • tzw. burzy mózgów, wspólnych rozmowach i planowaniu, zadawaniu pytań, wyszukiwaniu i tworzeniu obrazów,
  • wysyłaniu linków z zaproszeniami do czatu grupowego,
  • ochronie osobistej pamięci ChatGPT przed dostępem pozostałych użytkowników, uczestniczących w rozmowie. 

DM-y w ChatGPT – co z ochroną prywatności?

Kluczowym aspektem w kontekście wspomnianych doniesień jest kwestia bezpieczeństwa danych użytkowników, korzystających z usługi. 

Jak podkreślał jakiś czas temu dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, obecnie żadne prawo nie gwarantuje pełnej ochrony prywatności rozmów z ChatGPT. Warto też pamiętać, że OpenAI wykorzystuje dane z czatów do trenowania swoich modeli, po uprzedniej akceptacji ze strony użytkownika, a udostępnione konwersacje ChatGPT zostały niedawno odkryte w wynikach wyszukiwania Google.

Równolegle jako pożądany standard ochrony prywatności Altman wskazuje ten charakterystyczny dla relacji lekarz-pacjent lub prawnik-klient. 

W praktyce z punktu widzenia bezpieczeństwa danych zasadnicze znaczenie będzie miało wdrożenie szyfrowania E2EE dla prywatnych czatów w ChatGPT. Jeśli zaś go zabraknie, rozsądniej będzie dochować wierności konkurencji. 

Źródło: x.com/btibor91, x.com/sama

