Ekran sam wybudza się w nocy, by pokazać reklamę. Amazon - serio?

Amazon Echo Show to przydatny domowy gadżet. Niestety, od jakiegoś czasu pojawia się tam zbyt wiele reklam. Dlaczego?

Domowy billboard Amazona. Tak część użytkowników sprzętu Amazon Echo Show zaczyna nazywać swoje urządzenie. Twórcy w ostatnim czasie pokazują reklamy tak często, że trudno to znieść.

Co to jest Amazon Echo Show?

Amazon Echo Show jest inteligentnym głośnikiem wyposażonym w ekran dotykowy. Pozwala na sterowanie funkcjami smart home (np. sterowanie oświetleniem, klimatyzacją, roletami itp.) z możliwościami asystenta głosowego Alexa. Na ekranie możemy wyświetlać różne treści - zamienić Echo Show w cyfrową ramkę na zdjęcia lub obejrzeć film z jednego z popularnych serwisów streamingowych. Jest coś jeszcze - reklamy. Niestety, ostatnio pojawiają się coraz częściej, czasem w dość kuriozalnych sytuacjach.

Amazon Echo Show potrafi sam wybudzić się w nocy. Po co?

Fala negatywnych komentarzy dotyczących działania Amazon Echo Show pojawiła się ostatnio na forach internetowych i w Reddit. Niezadowoleni użytkownicy niekiedy odłączają go od prądu, zwracają sprzęt do sklepu, a także zapowiadają przesiadkę na podobny sprzęt od Google. Dlaczego?

Chodzi o reklamy. Amazon już wcześniej je wyświetlał na ekranie Echo Show, nie było to jednak aż tak natrętne. Teraz sprzęt zaczyna drażnić. Reklamy pojawiają się na głównym ekranie w trybie ramki fotograficznej. Zobaczymy je po wyłączeniu alarmu, czasami także w nocy. Doszło do tego, że Amazon Echo Show automatycznie wybudza ekran, aby wyświetlić na nim spot reklamowy. Użytkownicy czasami widzą jednominutowe reklamy, których nie można pominąć. Amazon potrafi reklamować własne usługi - Alexa Plus lub Amazon Music. Czasem widzimy też zachęty do kupna chipsów, a nawet suplementów diety. Czy to jeszcze “inteligentny asystent”, czy już tablica ogłoszeniowa w naszym domu?

Co na to Amazon?

Amazon zgadza się z tym, że wyświetla reklamy w sprzęcie Echo Show. Twierdzi natomiast, że to tylko niewielka część doświadczeń użytkownika. Przedstawiciele firmy dodają, że dzięki reklamom użytkownicy mogą też odkrywać nowe produkty i treści.

Nie ma opcji całkowitego wyłączenia reklam. Da się natomiast zaznaczyć konkretną treść jako nieinteresującą, czasami również przewinąć ją.

Już od 2023 r. Amazon rozwija Alexa Native Ads. To system reklam przewidziany dla sprzętu wyposażonego w asystenta Alexa. Liczba reklam wzrosła, gdy pojawiła się opcja wykupienia subskrypcji Alexa Plus. Już dziś wiemy też, że w przyszłości reklamy pojawią się nawet podczas rozmów z asystentem Alexa.

Amazon od dawna notuje straty w zakresie sprzedaży swoich urządzeń. Z tego względu firma próbuje zrekompensować to sobie poprzez więcej reklam.

Jak uniknąć reklam w Amazon Echo Show?

Użytkownicy próbują znaleźć sposób na usunięcie reklam ze swoich urządzeń Echo Show. Póki co wśród metod są: