Słuchawki BT

Creative Aurvana Ace 3 - słuchawki, które dopasujesz do siebie

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Firma Creative zaprezentowała bezprzewodowe słuchawki Aurvana Ace 3. Nowy model łączy wysoką jakość dźwięku z możliwością indywidualnego dopasowania brzmienia do preferencji użytkownika.

Słuchawki wyposażono w podwójny system przetworników xMEMS oraz 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, co ma zapewnić bardziej szczegółowy i naturalny dźwięk. Aurvana Ace 3 obsługują standardy Bluetooth 5.4, aptX Adaptive, LDAC, LC3, AAC i SBC, a także technologię Super X-Fi READY, która symuluje przestrzenny dźwięk znany z wielogłośnikowych zestawów audio. 

Aurvana Ace 3 posiadają sześć mikrofonów, co poprawia jakość rozmów telefonicznych. Słuchawki wspierają wykrywanie noszenia, sterowanie dotykowe, obsługę asystentów głosowych i tryb mono (możliwość używania jednej słuchawki). Obudowa jest odporna na zachlapania w standardzie IPX5, a w zestawie znajdują się wkładki w pięciu rozmiarach. 

Na jednym ładowaniu słuchawki działają do 7 godzin, a z etui ładującym – łącznie do 26 godzin. Etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.

Aktywna redukcja szumów i tryb otoczenia 

Model oferuje hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC), która wykorzystuje mikrofony w obu słuchawkach do tłumienia dźwięków z otoczenia. Dla użytkowników, którzy chcą zachować kontakt z otoczeniem, dostępny jest tryb Ambient, przepuszczający część dźwięków z zewnątrz.

Creative Aurvana Ace 3 

Creative Aurvana Ace 3 

Słuchawki, które się dopasują do uzytkownika 

Jedną z najważniejszych nowości w Aurvana Ace 3 jest technologia Mimi Sound Personalization, opracowana we współpracy z firmą Mimi Hearing Technologies. System analizuje indywidualny profil słuchowy użytkownika za pomocą krótkiego testu w aplikacji Creative. Na tej podstawie słuchawki automatycznie dostosowują brzmienie do indywidualnych możliwości słuchowych, co ma poprawić komfort i jakość odsłuchu muzyki, filmów czy podcastów.

Creative Aurvana Ace 3 

Specyfikacja słuchawek Creative Aurvana Ace 3 

Poniżej znajdziecie tabelę porównująca słuchawki Creative Aurvana Ace 3 do innych modeli producenta.

ModelCreative Aurvana Ace 3Creative Aurvana Ace MimiCreative Aurvana Ace 2Creative Aurvana Ace
Kontrola hałasuAdaptacyjnaAktywna redukcja szumów, tryb otoczeniaAdaptacyjna – aktywna redukcja szumów, tryb otoczeniaHybrydowa aktywna redukcja szumów, tryb otoczenia
Personalizacja dźwięku (Mimi)brakbrak
Czas odtwarzania na jednym ładowaniuDo 7 godzinDo 7 godzinDo 6 godzinDo 6 godzin
Całkowita żywotność bateriiDo 26 godzinDo 28 godzinDo 24 godzinDo 24 godzin
Kodek audioAptX Adaptive, LDAC, LC3, AAC, SBCLDAC, LC3, AAC, SBCLC3, AptX Lossless, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBCLC3, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC
PrzetwornikxMEMS Solid-state Driver, 10 mm Dynamic DriverxMEMS Solid-state Driver, 10 mm Dynamic DriverxMEMS przetwornik półprzewodnikowy, 10 mm przetwornik dynamicznyxMEMS przetwornik półprzewodnikowy, 10 mm przetwornik dynamiczny
Konfiguracja mikrofonu (na każdą słuchawkę)PotrójnyPotrójnyPotrójnyPotrójny
Elementy sterująceKonfigurowalne sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji CreativeKonfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji CreativeKonfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji CreativeKonfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji Creative
SXFI READY
Siri / Asystent Google
WodoodpornośćIPX5IPX5IPX5IPX5
ŁącznośćBluetooth 5.4Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3Bluetooth 5.3
Interfejs ładowaniaQi (bezprzewodowe), USB-CQi (bezprzewodowe), USB-CQi (bezprzewodowe), USB-CQi (bezprzewodowe), USB-C
AplikacjaAplikacja CreativeAplikacja CreativeAplikacja CreativeAplikacja Creative

Cena Creative Aurvana Ace 3

Creative Aurvana Ace 3 są już dostępne w sprzedaży na stronie Creative w sugerowanej cenie 639 zł.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login