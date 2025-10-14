Creative Aurvana Ace 3 - słuchawki, które dopasujesz do siebie
Firma Creative zaprezentowała bezprzewodowe słuchawki Aurvana Ace 3. Nowy model łączy wysoką jakość dźwięku z możliwością indywidualnego dopasowania brzmienia do preferencji użytkownika.
Słuchawki wyposażono w podwójny system przetworników xMEMS oraz 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, co ma zapewnić bardziej szczegółowy i naturalny dźwięk. Aurvana Ace 3 obsługują standardy Bluetooth 5.4, aptX Adaptive, LDAC, LC3, AAC i SBC, a także technologię Super X-Fi READY, która symuluje przestrzenny dźwięk znany z wielogłośnikowych zestawów audio.
Aurvana Ace 3 posiadają sześć mikrofonów, co poprawia jakość rozmów telefonicznych. Słuchawki wspierają wykrywanie noszenia, sterowanie dotykowe, obsługę asystentów głosowych i tryb mono (możliwość używania jednej słuchawki). Obudowa jest odporna na zachlapania w standardzie IPX5, a w zestawie znajdują się wkładki w pięciu rozmiarach.
Na jednym ładowaniu słuchawki działają do 7 godzin, a z etui ładującym – łącznie do 26 godzin. Etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.
Aktywna redukcja szumów i tryb otoczenia
Model oferuje hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC), która wykorzystuje mikrofony w obu słuchawkach do tłumienia dźwięków z otoczenia. Dla użytkowników, którzy chcą zachować kontakt z otoczeniem, dostępny jest tryb Ambient, przepuszczający część dźwięków z zewnątrz.
Słuchawki, które się dopasują do uzytkownika
Jedną z najważniejszych nowości w Aurvana Ace 3 jest technologia Mimi Sound Personalization, opracowana we współpracy z firmą Mimi Hearing Technologies. System analizuje indywidualny profil słuchowy użytkownika za pomocą krótkiego testu w aplikacji Creative. Na tej podstawie słuchawki automatycznie dostosowują brzmienie do indywidualnych możliwości słuchowych, co ma poprawić komfort i jakość odsłuchu muzyki, filmów czy podcastów.
Specyfikacja słuchawek Creative Aurvana Ace 3
Poniżej znajdziecie tabelę porównująca słuchawki Creative Aurvana Ace 3 do innych modeli producenta.
|Model
|Creative Aurvana Ace 3
|Creative Aurvana Ace Mimi
|Creative Aurvana Ace 2
|Creative Aurvana Ace
|Kontrola hałasu
|Adaptacyjna
|Aktywna redukcja szumów, tryb otoczenia
|Adaptacyjna – aktywna redukcja szumów, tryb otoczenia
|Hybrydowa aktywna redukcja szumów, tryb otoczenia
|Personalizacja dźwięku (Mimi)
|✓
|✓
|brak
|brak
|Czas odtwarzania na jednym ładowaniu
|Do 7 godzin
|Do 7 godzin
|Do 6 godzin
|Do 6 godzin
|Całkowita żywotność baterii
|Do 26 godzin
|Do 28 godzin
|Do 24 godzin
|Do 24 godzin
|Kodek audio
|AptX Adaptive, LDAC, LC3, AAC, SBC
|LDAC, LC3, AAC, SBC
|LC3, AptX Lossless, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC
|LC3, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC
|Przetwornik
|xMEMS Solid-state Driver, 10 mm Dynamic Driver
|xMEMS Solid-state Driver, 10 mm Dynamic Driver
|xMEMS przetwornik półprzewodnikowy, 10 mm przetwornik dynamiczny
|xMEMS przetwornik półprzewodnikowy, 10 mm przetwornik dynamiczny
|Konfiguracja mikrofonu (na każdą słuchawkę)
|Potrójny
|Potrójny
|Potrójny
|Potrójny
|Elementy sterujące
|Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji Creative
|Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji Creative
|Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji Creative
|Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji Creative
|SXFI READY
|✓
|✓
|✓
|✓
|Siri / Asystent Google
|✓
|✓
|✓
|✓
|Wodoodporność
|IPX5
|IPX5
|IPX5
|IPX5
|Łączność
|Bluetooth 5.4
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.3
|Interfejs ładowania
|Qi (bezprzewodowe), USB-C
|Qi (bezprzewodowe), USB-C
|Qi (bezprzewodowe), USB-C
|Qi (bezprzewodowe), USB-C
|Aplikacja
|Aplikacja Creative
|Aplikacja Creative
|Aplikacja Creative
|Aplikacja Creative
Cena Creative Aurvana Ace 3
Creative Aurvana Ace 3 są już dostępne w sprzedaży na stronie Creative w sugerowanej cenie 639 zł.
