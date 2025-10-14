Creative Aurvana Ace 3 - słuchawki, które dopasujesz do siebie

Firma Creative zaprezentowała bezprzewodowe słuchawki Aurvana Ace 3. Nowy model łączy wysoką jakość dźwięku z możliwością indywidualnego dopasowania brzmienia do preferencji użytkownika.

Słuchawki wyposażono w podwójny system przetworników xMEMS oraz 10-milimetrowe przetworniki dynamiczne, co ma zapewnić bardziej szczegółowy i naturalny dźwięk. Aurvana Ace 3 obsługują standardy Bluetooth 5.4, aptX Adaptive, LDAC, LC3, AAC i SBC, a także technologię Super X-Fi READY, która symuluje przestrzenny dźwięk znany z wielogłośnikowych zestawów audio.

Aurvana Ace 3 posiadają sześć mikrofonów, co poprawia jakość rozmów telefonicznych. Słuchawki wspierają wykrywanie noszenia, sterowanie dotykowe, obsługę asystentów głosowych i tryb mono (możliwość używania jednej słuchawki). Obudowa jest odporna na zachlapania w standardzie IPX5, a w zestawie znajdują się wkładki w pięciu rozmiarach.

Na jednym ładowaniu słuchawki działają do 7 godzin, a z etui ładującym – łącznie do 26 godzin. Etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.

Aktywna redukcja szumów i tryb otoczenia

Model oferuje hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC), która wykorzystuje mikrofony w obu słuchawkach do tłumienia dźwięków z otoczenia. Dla użytkowników, którzy chcą zachować kontakt z otoczeniem, dostępny jest tryb Ambient, przepuszczający część dźwięków z zewnątrz.

Słuchawki, które się dopasują do uzytkownika

Jedną z najważniejszych nowości w Aurvana Ace 3 jest technologia Mimi Sound Personalization, opracowana we współpracy z firmą Mimi Hearing Technologies. System analizuje indywidualny profil słuchowy użytkownika za pomocą krótkiego testu w aplikacji Creative. Na tej podstawie słuchawki automatycznie dostosowują brzmienie do indywidualnych możliwości słuchowych, co ma poprawić komfort i jakość odsłuchu muzyki, filmów czy podcastów.

Specyfikacja słuchawek Creative Aurvana Ace 3

Poniżej znajdziecie tabelę porównująca słuchawki Creative Aurvana Ace 3 do innych modeli producenta.

Model Creative Aurvana Ace 3 Creative Aurvana Ace Mimi Creative Aurvana Ace 2 Creative Aurvana Ace Kontrola hałasu Adaptacyjna Aktywna redukcja szumów, tryb otoczenia Adaptacyjna – aktywna redukcja szumów, tryb otoczenia Hybrydowa aktywna redukcja szumów, tryb otoczenia Personalizacja dźwięku (Mimi) ✓ ✓ brak brak Czas odtwarzania na jednym ładowaniu Do 7 godzin Do 7 godzin Do 6 godzin Do 6 godzin Całkowita żywotność baterii Do 26 godzin Do 28 godzin Do 24 godzin Do 24 godzin Kodek audio AptX Adaptive, LDAC, LC3, AAC, SBC LDAC, LC3, AAC, SBC LC3, AptX Lossless, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC LC3, AptX Adaptive, AptX, AAC, SBC Przetwornik xMEMS Solid-state Driver, 10 mm Dynamic Driver xMEMS Solid-state Driver, 10 mm Dynamic Driver xMEMS przetwornik półprzewodnikowy, 10 mm przetwornik dynamiczny xMEMS przetwornik półprzewodnikowy, 10 mm przetwornik dynamiczny Konfiguracja mikrofonu (na każdą słuchawkę) Potrójny Potrójny Potrójny Potrójny Elementy sterujące Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji Creative Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji Creative Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji Creative Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pośrednictwem aplikacji Creative SXFI READY ✓ ✓ ✓ ✓ Siri / Asystent Google ✓ ✓ ✓ ✓ Wodoodporność IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 Łączność Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Interfejs ładowania Qi (bezprzewodowe), USB-C Qi (bezprzewodowe), USB-C Qi (bezprzewodowe), USB-C Qi (bezprzewodowe), USB-C Aplikacja Aplikacja Creative Aplikacja Creative Aplikacja Creative Aplikacja Creative

Cena Creative Aurvana Ace 3

Creative Aurvana Ace 3 są już dostępne w sprzedaży na stronie Creative w sugerowanej cenie 639 zł.