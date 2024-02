Dokładnie 3499 dolarów – tyle kosztują gogle Apple Vision Pro, które w piątek 2 lutego trafiają do sprzedaży. W sieci zdążyły się już pojawić pierwsze opinie recenzentów i komentarze internautów dotyczące gogli do rzeczywistości rozszerzonej. Są dalekie od pozytywnych.

Na tę chwilę z pewnością czekało wielu fanów produktów sygnowanych logotypem nadgryzionego jabłka. Gogle Apple Vision Pro zostały pokazane światu jeszcze w czerwcu ubiegłego roku, jednak na ich pojawienie się w sprzedaży trzeba było zaczekać do 2024 r. W końcu jednak są, w cenie minimum 3499 i maksymalnie 3899 dolarów (bez dodatkowych akcesoriów).

Za tę cenę – w połączeniu z faktem, że Vision Pro stanowią pierwszą próbę wejścia Apple do świata wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – można oczekiwać prawdziwych “fajerwerków”. Wszak choć konkurencja jest niewielka, to wyraźnie próbuje zaznaczyć swoją obecność na rynku już od dawna (m.in. Meta ze swoimi goglami Quest). Niestety dla Apple – pierwsze oceny recenzentów nie są do końca tak pochlebne, jak można się było spodziewać. Nowy produkt giganta z Cupertino nie spełnia wszystkich oczekiwań i zwyczajnie nie jest pozbawiony wad. Na co konkretnie zwracają uwagę eksperci?

Pierwsze opinie o goglach Apple Vision Pro

Nowości ze stajni Apple przyjrzały się wybrane zagraniczne portale technologiczne – jednym z nich jest Wall Street Journal, który przygotował obszerną opinię dotyczącą Vision Pro. Kosztujące w przeliczeniu 1:1 na polską walutę 14 tys. zł gogle są zdaniem recenzentki bolesne podczas użytkowania. – Apple Vision Pro ma wszystkie cechy pierwszej generacji produktu – słyszymy na materiale wideo.

– Gogle są ciężkie, czas pracy na baterii jest słaby, nie ma wielu aplikacji – zauważa Joanna Stern z WSJ. Ekspertka zwraca jednak uwagę, że pominięcie tych ograniczeń i potencjalne rozwiązanie ich w przyszłości sprawi, że Vision Pro będą lepszym narzędziem od telefonu, który należy trzymać przed twarzą. Czy jednak są warte swojej ceny? Stern podkreśla, że “to sprawa między tobą a twoim kontem”.

Kolejna opinia dotycząca gogli Apple pochodzi z portalu The Verge. Tamtejszy recenzent Nilay Patel zwraca uwagę na problem z wyświetlaniem twarzy na przednim ekranie Vision Pro. Jego zdaniem jakość wyświetlanego obrazu jest daleka od tej, którą Apple pokazywało na materiałach promocyjnych.

Z kolei Brian Tong porównuje Vision Pro do drogich torebek. Wyjaśnia, że to drogi sprzęt, na którego zakup nie zdecyduje się wiele osób. Recenzenci zwracają też uwagę na problemy ze sterowaniem goglami. Przyciski do ich obsługi mają być ułożone zbyt blisko siebie, co znacznie ogranicza możliwość precyzyjnego sterowania sprzętem Apple. W zagranicznych recenzjach pojawiają się też pytania (bez odpowiedzi), czy tego typu sprzęt (za tę cenę) jest rzeczywiście użytecznym narzędziem do pracy.