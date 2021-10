Apple Watch Series 7 nie jest rewolucyjnym urządzeniem. W porównaniu do poprzednika nowości nie jest wiele. Największą zmianą jest większy ekran. Ekipa z serwisu iFixIt postanowiła rozłożyć ten smartwatch na części pierwsze aby sprawdzić co tak naprawdę się w nim kryje.

Firma Apple zaprezentowała zegarek Apple Watch Series 7 we wrześniu tego roku. Ze względu na to, że poza nieco innym wyglądem, który wymusiła zmiana wielkości ekranu, smartwatch ten łudząco przypomina poprzednią generację co sprawia, że zainteresowanie nim branżowych mediów nie jest duże. Warto jednak zwrócić uwagę na relację z demontażu tego urządzenia, ponieważ można dowiedzieć się o nim wielu ciekawych rzeczy.

Podczas demontażu odkryto między innymi informacje na temat pojemności baterii, w które wyposażone są nowe Apple Watche. Mniejsza wersja Series 7 posiada akumulator o pojemności 1,094Wh, czyli o niecałe 7% więcej niż w przypadku 40 milimetrowego zegarka poprzedniej generacji. Większy zegarek serii 7 wyposażony jest w baterię o pojemności 1,189Wh - o około 1,5% więcej w porównaniu do poprzednika.

Zmiana nie wpłynie jednak na wydłużenie czasu pracy smartwatcha na jednym ładowaniu. Zwiększenie pojemności pozwala na utrzymanie tego samego czasu pracy mimo tego, że wyświetlacz nowego zegarka jest jaśniejszy i zużywa więcej energii.

Apple reklamuje, że nowy model jest odporny na działanie kurzu, a kosmetyczne zmiany w konstrukcji zdają się to potwierdzać. Zastosowano między innymi siatkę, która chroni głośnik przed wniknięciem kurzu w jego głąb.

Usunięto także port diagnostyczny, który znajdował się w zegarkach poprzedniej serii. Taki zabieg również pozytywnie wpłynie na zwiększenie odporności na działanie czynników zewnętrznych.

Co więcej, serwisanci odkryli, że zastosowano nowy rodzaj wyświetlacza, z którego wytwarzaniem borykali się producenci. Jest to podobno przyczyna opóźnienia rozpoczęcia sprzedaży tych zegarków. Apple Watch Series 7 jest wyposażony w zintegrowany z ekranem dotykowym panel OLED - taki sam, w który wyposażone zostały iPhone’y serii 13.

Zegarek otrzymał 6 na 10 punktów, gdzie najwyższa nota oznacza, że istnieje możliwość naprawy urządzenia. Możliwa jest między innymi samodzielna wymiana silnika Taptic Engine oraz wyświetlacza.

Źródła: https://www.macrumors.com/2021/10/21/apple-watch-series-7-teardown-ifixit/, https://www.ifixit.com/News/53688/three-former-apple-engineers-helped-us-tear-down-apple-watch-series-7