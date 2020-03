W Polsce już od kilku dni zamknięte są między innymi szkoły i uczelnie, ale też placówki kultury, muzea i kina szacujące swoje starty finansowe. Ograniczono również działalność sklepów, spora część z nich również jest i jeszcze przez pewien czas będzie nieczynna. Podobnie dzieje się w innych krajach i wpisuje się to od teraz także Apple. Tim Cook zapowiedział, iż firma zdecydowała się na zamknięcie swoich stacjonarnych sklepów na niemal całym świecie, przynajmniej do 27 marca.

Ma być to jeden z kilku kroków podjętych przez Apple, z pewnością bardzo zauważalny. Tim Cook podkreśla, że jest on podyktowany chęcią minimalizowania ryzyka zakażeń i odpowiedzią na dotychczas wyciągane wnioski.

„Jedną z tych lekcji jest to, że najskuteczniejszy sposób na zminimalizowanie ryzyka przenoszenia wirusa to zmniejszenie gęstości ludności i maksymalizacja dystansu. Ponieważ liczba nowych infekcji wciąż rośnie w różnych miejscach, podejmujemy dodatkowe kroki w celu ochrony członków naszego zespołu i klientów.”

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ