Składany Samsung razy trzy. Cała rodzina Galaxy Z Fold 8 przyłapana na zdjęciach

Coraz więcej przecieków wskazuje na to, że w tym roku oferta składanych smartfonów Samsunga zostanie rozbudowana o trzeci model.

Znany leaker Sonny Dickson opublikował zdjęcia makiet, które mają prezentować trzy nadchodzące składane smartfony Samsunga obok siebie: Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Wide (nazwa umowna) oraz Z Flip 8. Tego typu atrapy wykorzystywane są m.in. przez producentów akcesoriów do upewnienia się, że powstające pokrowce będą idealnie dopasowane.

Makiety zostały sfotografowane w formie rozłożonej…

Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Wide i Z Flip 8 - makiety (fot. @SonnyDickson / X)

… oraz złożonej.

Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Wide i Z Flip 8 - makiety (fot. @SonnyDickson / X)

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide to odpowiedź Samsunga na składanego iPhone’a

Oczekuje się, że Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8 będą jedynie delikatną ewolucją względem wcześniejszych generacji. Zupełną nowością w portfolio Samsunga ma być za to wariant z krótszym i szerszym ekranem.

Makieta trzeciego modelu zdaje się potwierdzać wcześniejsze spekulacje, jakoby Samsung projektował ten wariant z myślą o rywalizacji ze składanym iPhone’em. Sonny Dickson zauważa, że gabaryty tego modelu niemal idealnie pokrywają się z oczekiwanymi wymiarami urządzenia Apple’a.

Na wszystkich makietach widoczne są okręgi, które teoretycznie mogą sygnalizować umiejscowienie magnetycznego mocowania Qi2. Warto jednak przypomnieć, że takie okręgi znalazły się także na niektórych makietach serii Galaxy S26, a te ostatecznie otrzymały jedynie wsparcie dla standardu Qi2 Ready, ale bez wbudowanych magnesów.

Według nieoficjalnych informacji, premiera nowych smartfonów Samsunga odbędzie się 22 lipca, czyli jakieś 1,5 miesiąca przed spodziewaną premierą składanego iPhone’a.