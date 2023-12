Oszczędzanie na zasilaczu do komputera nie jest najlepszym pomysłem. Przekonał się o tym jeden z użytkowników serwisu Reddit, który kupił tani model z Chin. Sprzęt nie spełnia norm bezpieczeństwa, a do tego został specjalnie zmodyfikowany.

Zasilacz to jeden z najważniejszych elementów w komputerze i na pewno nie warto na nim oszczędzać. Jeśli szukacie dobrego modelu, polecamy zajrzeć do naszego zestawienia polecanych zasilaczy do komputera.

Niektórych mogą jednak kusić tanie, chińskie zasilacze. Co znajduje się w środku? Jeden z użytkowników serwisu Reddit opublikował zdjęcia takiej konstrukcji.

Chiński zasilacz – co znajdziemy w środku?

Użytkownik RedditCringe990 opublikował zdjęcia chińskiego zasilacza Equites T500, który rzekomo ma oferować obciążalność 500 W (czyli powinien sprawdzić się w komputerach do codziennej pracyi podstawowych zestawach do grania).



Tabliczka znamionowa zasilacza i rzekoma moc 500 W. Realna obciążalność jednostki jest jednak dużo mniejsza

W praktyce sprzęt jest kiepskiej jakości. Jednostka oferuje szczytową obciążalność 500 W łącznie dla linii 5 V, 12 V, -12 V i 5 Vsb. Dla głównej linii 12 V przypada tylko 168 W, więc w praktyce możemy liczyć na dużo mniejszą obciążalność sprzętu (współczesne komponenty głównie obciążają linię 12 V).



Producent zastosował archaiczną konstrukcję na bazie grupowej regulacji napięć

Jeszcze gorzej wygląda wykonanie zasilacza. Konstrukcja korzysta z grupowej regulacji napięć, więc jakość napięć wyjściowych może znacząco odbiegać od idealnych wartości. Inni użytkownicy zauważyli, że zasilacz nie ma części najważniejszych zabezpieczeń, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo komputera podczas użytkowania sprzętu.



W środku zasilacza zastosowano dodatkowy obciążnik

Producent umieścił w obudowie dodatkowy obciążnik z ziemią, który nie pełni żadnych funkcji związanych z działaniem zasilacza. Wytłumaczenie takiego dodatku jest tylko jedno - konstruktorzy sztucznie dociążyli jednostkę, by sprawiała wrażenie lepszej jakościowo (powszechnie uznaje się, że cięższe zasilacze są lepiej wykonane).

Inni użytkownicy stanowczo odradzili używanie zasilacza. Podłączenie komputera mogłoby skutkować niestabilnym działaniem sprzętu lub nawet uszkodzeniem zasilacza i/lub innych podzespołów PC-ta.

