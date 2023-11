Assassin’s Creed Red wycieka do sieci. Czyżby plany Ubisoftu zostały zdemaskowane? Jeśli najnowsze informacje mają znamiona prawdy, to szykuje się kawał naprawdę solidnego grania.

Premiera Assassin’s Creed Mirage za nami. Na horyzoncie nowa gra

Lata mijają, a seria Assassin’s Creed nie schodzi z ust graczy. Patrząc na historię tej marki wyraźnie widać to, w jaki sposób Assassin’s Creed ewoluuje. Z każdą kolejną odsłoną Ubisoft starał się wprowadzić nowe elementy do rozgrywki i jednocześnie zaserwować coraz to większy otwarty świat.

Tegoroczny Assassin’s Creed był swego rodzaju miękkim resetem, skokiem w bok, balonem próbnym lub ukłonem w stronę starszych fanów - nazwijcie to jak chcecie, a w wyrobieniu opinii pomoże Wam nasza recenzja Assassin’s Creed Mirage. Nie zmienia to faktu, że najnowsza odsłona jest bardziej kameralna, skondensowana i “skrytobójcza” w odróżnieniu od Origin, Odyssey czy Valhalli.

Przeciek ostry jak katana i celny jak shuriken

Co dalej? Wiemy, że Ubisoft pracuje nad Assassin’s Creed Red. Ta część ma zabrać graczy do feudalnej Japonii i najwyraźniej będzie to rozbudowany i ambitny projekt - tak wynika z informacji do których dotarł leaker j0nathan specjalizujący się ujawnianiu treści ze świata Ubisoftu. Oto garść nieoficjalnych doniesień:

Mapa w Assassin’s Creed Red będzie większa niż w Valhalli, ale mniejsza niż w Odyssey. Znaczniki ponoć mocno ograniczone;

Natkniemy się rzekomo na mechaniki znane np. z Sekiro: Shadows Die Twice czy Ghost of Tsushima (wskazano hak, który swoją drogą dzierżył Ezio Auditore w swoim ostatnim występie);

Zmiany w systemie skradania się. Gracze będą mogli wykorzystywać szeroko pojęty mrok, a nawet tworzyć własne cienie, w których się skryją;

Wróci system rekrutacji, który pozwoli przeciągnąć oponentów na swoją stronę. Tak wyszkolonego wojownika wyślemy na misję szpiegowską;

Wrogowie mają być bardziej wymagający, co najwyraźniej sprawi, że AC Red będzie trudniejszą grą;

Jeśli chodzi o dostępne wyposażenie to w przecieku wymieniono kunai, shuriken, bomby dymne oraz dzwonki-wabiki odwracające uwagę;

Niepotwierdzone informacje sugerują, że toku rozgrywki wcielimy się w samuraja Yasuke lub ninja Naoe;

Autor przecieku wspomina również o lepszej oprawie wizualnej w Assassin’s Creed Red.

Najważniejsza informacja

Czyli premiera Assassin’s Creed Red. Niestety, jest to aktualnie pilnie strzeżona tajemnica i nie wiemy, kiedy dokładnie gra zadebiutuje. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: insider-gaming