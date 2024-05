Assassin's Creed Shadows i Internet. Zaskoczenia nie ma

Assassin’s Creed Shadows to co prawda produkcja dla pojedynczego gracza, ale połączenie z siecią będzie wymagane na etapie instalacji fizycznej wersji gry.

Od zapowiedzi w 2022 r. po zbliżającą się premierę 15 listopada 2024 r. Assassin’s Creed Shadows materializuje się na naszych oczach i wiemy już całkiem sporo o nadchodzącej grze. Nie musimy dłużej posiłkować się branżowymi przeciekami.

Bez internetu nie pograsz sobie

Premiera Assassin’s Creed Shadows odbędzie się 15 listopada 2024 r. Gra trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S - posiadacze konsol poprzedniej generacji muszą obejść się smakiem; ulepszona wersja silnika Anvil zapewni jeszcze lepszą oprawę graficzną, której najwyraźniej nie udźwignie miniona generacja sprzętu.

Przedsprzedaż Assassin’s Creed Shadows już wystartowała. Graczom nie umknęła drobna, ale jakże cenna informacja. Jak podaje VGC, do zainstalowania fizycznej wersji Assassin’s Creed Shadows wymagane będzie połączenie z Internetem. Wskazuje na to napis na okładkach produktu w sklepach detalicznych takich jak GameStop i Best Buy.

Taki wymóg pojawił się w trakcie premiery Avatars: Frontiers of Pandora i taki los czeka nadchodzące "singlowe" gry Ubisoftu, czyli właśnie Assassin’s Creed Shadows oraz Star Wars Outlaws. W tym kontekście niezwykle przydatna będzie świadomość tego, kto ma najszybszy Internet w Polsce.

Skoro mamy do czynienia z grą single-player, to logika podpowiada, że połączenie z siecią jest zbędne. Część graczy sceptycznie podchodzi do tego rodzaju praktyk ze względu na potencjalną możliwość wyłączenia gry. Głośnym echem odbiła się sytuacja z kwietnia 2024 r., kiedy to z kont graczy zaczęła w tajemniczych okolicznościach znikać gra The Crew.

Źródło: VGC