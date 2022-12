Zgodnie z zapowiedziami Ubisoftu, Assassin's Creed Valhalla zadebiutowało na platformie Steam. Grę można kupić w atrakcyjnej cenie, dzięki sporej promocji.

Assassin's Creed Valhalla dostępne na Steamie w promocji

W ostatnich latach Ubisoft oferował pecetowe wydania swoich gier wyłącznie na własnych serwerach oraz w Epic Games Store. Założenia te jednak się zmieniły i od wczoraj gracze mogą ponownie kupić Assassin's Creed Valhalla na Steamie. Produkcja objęta jest całkiem niezłym rabatem, zarówno na podstawową wersję gry, jak i inne wydania:

Assassin's Creed Valhalla - 249,90 zł 82,47 zł,

82,47 zł, Assassin's Creed Valhalla - Deluxe Edition – 319,90 zł 105,57 zł,

105,57 zł, Assassin's Creed Valhalla - Ragnarok Edition – 399,90 zł 139,96 zł,

139,96 zł, Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition – 584,90 zł 204,71 zł

Promocja potrwa do 22 grudnia 2022.

Assassin's Creed Valhalla ma już dwa lata

Warto przypomnieć, że Assassin's Creed Valhalla to już dwunasta odsłona serii, która zadebiutowała dwa lata temu i oprócz PC jest dostępna również na konsolach PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S. W trakcie rozgrywki gracze trafiają do IX- wiecznej Europy (a konkretnie do Norwegii i Anglii), wcielając się w Eivor - postać stojącą na czele klanu wikingów. W grze, oprócz rozbudowanego wątku głównego, znajduje się mnóstwo zadań pobocznych oraz misji. Każda podjęta decyzja w trakcie rozgrywki rzutuje na rozwój postaci oraz całej osady.

Źródło: steam, ubisoft.com