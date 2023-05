Konsole do gier

Wiemy już, że katalog gier dostępnych na konsoli ASUS ROG Ally będzie niezwykle obszerny. Okazuje się jednak, że nie tylko z obsługą nowości, ale i z emulacją sprzęt poradzi sobie wyśmienicie.

Minusy i plusy ASUS ROG Ally

ASUS ROG Ally to jedno z najgorętszych urządzeń tego roku. Przenośna konsola do gier, którą równie dobrze można by nazwać przenośnym komputerem, jest jak Nintendo Switch albo (nawet bardziej) Steam Deck na sterydach.

Spośród nielicznych minusów tego urządzenia wypada wspomnieć przede wszystkim o stosunkowo krótkim czasie działania. Dominują jednak atuty, do których należą chociażby bardzo duża moc obliczeniowa, jasny ekran o wysokiej rozdzielczości oraz wygodna konstrukcja.

Olbrzymim plusem będzie także katalog gier. Nie od wczoraj wiemy, że (dzięki systemowi Windows 11) na sprzęcie zadziałają platformy Steam, GOG, Epic Games Store, Game Pass czy GeForce NOW. Na tym – jak się okazuje – nie koniec.

ASUS ROG Ally a emulacja gier

Ekipa z kanału ETA Prime na YouTube postanowiła sprawdzić, jak ROG Ally poradzi sobie z emulacją. Wyniki okazały się naprawdę obiecujące.

Konsolka świetnie wypada w kontekście emulacji gier z Xbox 360 i PlayStation 3, bezproblemowo uruchamia produkcje z PSP i 3DS-a (odpowiednio przez PPSSPP i Citra), a także obsługuje gry z Nintendo Switch, PS2 (dzięki PCSX2) czy GameCube (za pomocą Dolphina).

Drogi sprzęt, ale (chyba) wart swej ceny

ASUS ROG Ally nie będzie tanim sprzętem, jako że polska cena wynosi 3799 złotych. Będzie jednak szalenie uniwersalna, umożliwiając zabranie swoich ulubionych gier (nieważne z której epoki) na wynos.

Przypomnijmy, że konsolka ma na pokładzie procesor AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB pamięci RAM potężne GPU o mocy 8,6 terfalopa oraz 7-calowy wyświetlacz Full HD o odświeżaniu 120 Hz. Premiera już w czerwcu.

