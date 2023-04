Konsole do gier

ASUS ROG Ally to przenośna konsola do gier zaprezentowana 1 kwietnia 2023 roku. Wielu uznało tę zapowiedź za żart, ale – jak się okazuje – niesłusznie. To prawdziwe urządzenie i właśnie dowiedzieliśmy się więcej na jego temat.

ASUS ROG Ally jest jak Steam Deck, tylko lepiej wyposażony

ASUS ROG Ally to przenośna konsola, w której można wypatrywać rywalki dla Steam Decka (a przez to w pewnym sensie także dla Nintendo Switcha). W porównaniu do wspomnianego urządzenia firmy Valve, ma zaoferować jednak dużo wyższą jakość.

Przede wszystkim Ally zostanie wyposażona w lepszy wyświetlacz. Podczas gdy Steam Deck ma 60-hercowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, ASUS zaproponuje odświeżanie 120 Hz oraz Full HD (czyli 1920 x 1080 pikseli).

Mocną stroną konsoli ma być też wydajność. Sercem urządzenia będzie niestandardowy procesor AMD. Będzie to układ wyprodukowany w 4-nanometrowym procesie technologicznym, bazujący na architekturze Zen 4 i wyposażony w grafikę RDNA 3. Efektem ma być wydajność na poziomie 200 proc. tego, co oferuje Steam Deck.

Przenośna konsola z Windows 11? Właśnie tak

Oczywiście konsola jest tak dobra, jak gry, które na niej działają. W przypadku ASUS ROG Ally nie ma się jednak czego obawiać. Urządzenie ma na pokładzie system Windows 11, co teoretycznie oznacza kompatybilność z niezwykle obszernym katalogiem tytułów.

Podobnie jak w przypadku Switcha pojawi się możliwość przeniesienia rozgrywki na większy ekran. Tutaj jednak nie znamy jeszcze szczegółów, ale wygląda na to, że nie obejdzie się bez zewnętrznej karty graficznej. Inne nieznane detale, to czas działania, no i przede wszystkim: cena.

Więcej na temat tej konsoli powinniśmy się dowiedzieć już wkrótce. Jak na razie wszystko brzmi jednak bardzo obiecująco. Poniższy materiał wideo z kanału Linus Tech Tips pozwala też zobaczyć jak prototyp urządzenia spisuje się w akcji:

Źródło: ASUS, Tom’s Guide, Linus Tech Tips