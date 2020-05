Jesteśmy po premierze procesorów Intel Comet Lake-S, które korzystają z płyt głównych z podstawką LGA 1200. Firma ASUS postanowiła wykorzystać tę okazję i zaprezentowała całą gamę nowych modeli – wśród nich są także konstrukcje dla graczy i entuzjastów. Jest w czym wybierać!

Procesory Intel Comet Lake-S wprowadzają większą liczbą rdzeni/wątków oraz jeszcze wyższe taktowanie. Do obsługi układów wymagane są nowe płyty główne z podstawką LGA 1200 i chipsetami Intel z serii 400 – dla użytkowników konsumenckich przygotowano modele Z490, H470, B460 lub H410.

Co nowego w płytach głównych ASUS Z490?

Nas szczególnie zainteresowały topowe modele Z490 – konstrukcje te wyróżniają się lepszą funkcjonalnością i pozwalają na podkręcanie odblokowanych procesorów. Płyty powinny zainteresować najbardziej wymagających klientów, który budują wydajny komputer do gier lub stację roboczą.

Czym kusi producent? Pierwsze co rzuca się w oczy to oczywiście nowa stylistyka – nowe płyty wyróżniają się efektownymi radiatorami i osłonami, wzbogaconymi o system podświetlenia ASUS Aura Sync (można go zsynchronizować z innymi podzespołami i akcesoriami producenta).

Nie zapomniano też o entuzjastach. Nowe płyty wyróżniają się mocną sekcją zasilania z efektywnym chłodzeniem – może ono być wspomagane przez dodatkowe wentylatory lub chłodzenie wodne. W topowych modelach zastosowano też dodatkowe przyciski i przełączniki, które ułatwią podkręcanie (również to ekstremalne). Modele Z490 oferują też wsparcie dla wydajniejszych pamięci DDR4 RAM.

Modele ASUS Z490 oferują też lepszą funkcjonalność. Oprócz wsparcia dla szybszych pamięci, producent kusi obsługą łączenia kart graficznych w SLI\CFX, kilkoma gniazdkami M.2 i portami USB 3.2 Gen2. Warto również zwrócić uwagę na kartę sieciową 2.5G lub 10G LAN, a także bezprzewodową „sieciówkę” Wi-Fi 6.

Przegląd płyt głównych ASUS Z490



ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi



ASUS ROG Maximus XII Formula



ASUS ROG Maximus XII Apex



ASUS ROG Maximus XII Extreme

Modele ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi), ROG Maximus XII Formula, ROG Maximus XII Apex i ROG Maximus XII Extreme reprezentują topowy segment, który zainteresuje najbardziej wymagających i majętnych klientów. Na szczególną uwagę zasługuje Formula, gdzie zastosowano hybrydowe chłodzenie sekcji zasilania (CrossChill EK III) z możliwością podpięcia chłodzenia cieczą.





ASUS ROG Strix Z490-F Gaming





ASUS ROG Strix Z490-A Gaming





ASUS ROG Strix Z490-H Gaming













ASUS ROG Strix Z490-I Gaming

Sporym zainteresowaniem wśród graczy będą cieszyć się modele ROG Strix – producent przygotował tutaj aż sześć modeli: ROG Strix Z490-F Gaming, ROG Strix Z490-A Gaming, ROG Strix Z490-H Gaming, ROG Strix Z490-E Gaming w standardowym formacie ATX, a także ROG Strix Z490-G Gaming (Wi-Fi) w formacie mATX i ROG Strix Z490-I Gaming w formacie mini-ITX. Płyty wyróżniają się dobrą funkcjonalnością i efektowną stylistyką (ciekawostką jest model Z490-A Gaming w białym kolorze).



ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (WI-FI) to konstrukcja z nieco niższej półki, która sprawdzi się przy budowie nowoczesnych i funkcjonalnych zestawów. Oprócz ciekawej stylistyki, producent udostępnił wszystkie niezbędne złącza. Płyta występuje w wariancie standardowym i z kartą Wi-Fi.



ASUS ProArt Z490-Creator 10G

ProArt Z490-Creator 10G to propozycja skierowana dla twórców i deweloperów, którzy przywiązują dużą wagę do funkcjonalności komputera. Płyta przede wszystkim wyróżnia się złączami – do dyspozycji oddano dwa porty Thunderbolt 3 40 Gb/s, dwa wejścia DisplayPort, a także kartę sieciową 2.5G LAN (+ 10G LAN w postaci dodatkowej karty rozszerzeń).





ASUS Prime Z490M-Plus





ASUS Prime Z490-V





ASUS Prime Z490-P





ASUS Prime Z490-A

Na koniec „cywilne” modele z serii Prime: Prime Z490M-Plus, Prime Z490-V, Prime Z490-P i Prime Z490-A. To podstawowe konstrukcje, które nie są typowo adresowane dla graczy (więc ich stylistyka nie jest aż tak efektowna), ale bez problemu pozwolą na budowę nowoczesnego i wydajnego komputera na bazie procesora Intel Core 10. gen (model Prime Z490M-Plus zalicza się do konstrukcji typu mATX, więc sprawdzi się przy budowie mniejszego PC-ta.

Źródło: ASUS

