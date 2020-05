Firma ASRock już nie raz pokazała, że potrafi nas zaskoczyć innowacyjnym podejściem do sprzętu. Podobnie jest i tym razem – producent zaprezentował pierwszą płytę główną zgodną z nowym standardem zasilania ATX12VO.

Nowy standard zasilania ATX12VO

Pierwsze informacje o standardzie ATX12VO pojawiły się na początku roku. Koncepcja zakłada przejście w zasilaczach komputerowych tylko na jedno napięcie wyjściowe: 12 V i konwersję tego napięcia bezpośrednio na płytach głównych. Rozwiązanie uprości konstrukcję zasilaczy, ale skomplikuje budowę płyt głównych.

Pierwsza płyta główna w standardzie ATX12VO

Jeżeli myśleliście, że standard ATX12VO to tylko teoria to byliście w błędzie – firma ASRock wprowadziła taką płytę do oferty.

Mowa o modelu ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR, który współpracuje z najnowszymi procesorami Intel Core 10. gen (Comet Lake-S) i dwukanałowymi zestawami pamięci DDR4 RAM. Nie jest to jednak zbyt rozbudowana konstrukcja – dla kart rozszerzeń przewidziano dwa złącza PCI-Express x16 i trzy PCI-Express x1, a dla dysków cztery gniazda SATA i jedno M.2 32 Gb/s.

Warto jednak zwrócić uwagę na zasilanie. Energię do procesora standardowo doprowadza EPS12V 8-pin. Nie znajdziemy tutaj gniazda ATX12V 24-pin, ale dwa mniejsze wtyki – PCIe PEG 6-pin (takie jak do karty graficznej) oraz nowe ATX12VO 10-pin. Obok umieszczono jeszcze dwa gniazdka do wyprowadzenia zasilania dla dysków SATA (zasilacz w standardzie ATX12VO nie ma takich wtyków).

Z tyłu wyprowadzono tylko niezbędne złącza: PS/2, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, wyjście HDMI, złącze sieciowe RJ45, złącza antenowe dla karty Wi-Fi 802.11ac oraz trzy złącza audio (z 8-kanałowego kodeka Realtek ALC1200).

Czy płyta główna ATX12VO ma sens?

Z490 Phantom Gaming 4SR póki co jest ciekawostką. Na rynku jeszcze nie ma zasilaczy zgodnych ze standardem ATX12VO, więc nawet nie ma możliwości uruchomienia komputera z taką płytą.

Podejście firmy ASRock pokazuje jednak co innego - producenci nie zbagatelizowali nowego standardu i za jakiś czas norma ATX12VO rzeczywiście może trafić do naszych komputerów. Na pewno byłaby to jedna z największych rewolucji w sprzęcie PC od wprowadzenia obecnego standardu ATX.

Źródło: ASRock

