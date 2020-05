Nowe procesory Intela wprowadziły kilka nowości, ale temat podkręcania pozostał bez zmian – można podkręcać tylko odblokowane modele i tylko na płytach głównych Z490. Firma ASRock postanowiła jednak obejść te ograniczenia.

ASRock „odblokował podkręcanie” procesorów Intel Comet Lake-S

Producent opracował technologię BASE Frequency Boost (BSB), która pozwala zwiększyć wydajność procesorów Intel Comet Lake-S z zablokowanym mnożnikiem. Jak to działa?

BSB modyfikuje tryb Turbo Boost (zwiększa chwilowy limit mocy PL2 i czas przełączenia limitu - Tau), dzięki czemu procesor pracuje z wyższym taktowaniem, oferuje wyższą wydajność, ale też pobiera więcej mocy i generuje więcej ciepła.

Do ilu można podkręcić zablokowane procesory?

Co warto podkreślić, BSB nie odblokowuje mnożnika procesora i nie daje możliwości jego regulacji jak w tradycyjnym OC.

Uzyskana wartość jest wyższa od bazowego zegara, ale niższa niż maksymalny Boost – z przykładów producenta wiemy, że Core i5-10400 przyspiesza maksymalnie do 4,0 GHz, Core i5-10500 do 4,2 GHz, Core i5-10600 do 4,1 GHz, Core i7-10700 do 3,9 GHz, a Core i9-10900 do 3,7 GHz. Dokładna wartość jest jednak zależna od zastosowanego chłodzenia.

Na jakich procesorach i płytach głównych działa funkcja ASRock BSB?

Funkcja BASE Frequency Boost działa na procesorach wyposażonych w technologię Turbo Boost – są to wszystkie modele Core i9, Core i7, Core i5 i Core i3. Najsłabsze modele Pentium Gold i Celeron nie mają takich funkcji, więc nie można ich „podkręcić”.

Ważną informacją jest również to, że funkcja BSB jest dostępna także na płytach głównych z innymi chipsetami niż Z490. Na ten moment nie wiemy czy pojawi się we wszystkich modelach H470, B460 i H410 czy tylko w wybranych (lepszych?) konstrukcjach.

Źródło: ASRock

