Testujemy ASUS ROG Maximus XII HERO w wersji Wi-Fi. Umówmy się, że płyty Z490 w cenie powyżej 2000 złotych nazywamy wypasionymi, a powyżej 4000 złotych ultra-wypasionymi...

Dziś jest ten dzień, w którym możemy się z wami podzielić informacjami dotyczącymi nowych płyt z chipsetem Z490 i podstawką LGA 1200. O tym, że płyty Z490 tanie nie będą, wiedzieliśmy już wcześniej... ale cóż. Musimy z tym jakoś żyć.

Dziś w redakcji gościmy znakomicie wyposażoną płytę główną dla entuzjastów ze stajni ASUSA, a konkretnie model ROG Maximus XII HERO w wersji Wi-Fi. Wyposażoną oczywiście w topowy chipset Z490 i gotową na procesory Intel Comet Lake S.

ASUS ROG Maximus XII HERO (Wi-Fi) - recenzja

Płyta główna ASUS ROG Maximus XII HERO Wi-Fi - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

obsługa procesorów Core 10-generacji (Comet Lake) oraz (chociaż nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Intela) nadchodzących procesorów Rocket Lake

gotowa na PCI Express 4.0 - ALE obsługa dopiero w procesorach Rocket Lake

możliwość instalacji do 128 GB RAM taktowanych do 4,8 GHz (OC)

Wi-Fi 6 (ax) w standardzie z Bluetooth 5.1

dwa gniazdka LAN 5 Gb (Marvel) i 1 Gb (Intel)

3 gniazdka M.2 z radiatorami

4 x UBS 3.2 Gen 2 (10 Gb) + możliwość wyprowadzenia USB 3.2 Gen 2 typu C na przód obudowy

świetne wyposażenie i jakość wykonania

doskonałe audio ROG SupremeFX 7.1

A co z PCIe 4.0? O ile konkurencyjna firma zdradziła co nieco co do funkcjonalności swoich płyt Z490 (jeśli chodzi o PCI Express w wersji 4.0), to ASUS z kolei nie puścił pary z ust. Możemy się tylko domyślać, że płyta jest gotowa na to wyzwanie przy kolejnej generacji procesorów (Rocket Lake-S). Firma ASUS wydała jednak oświadczenie w tej sprawie:

ASUS nie oznaczył obsługi PCIe 4.0 w swoich płytach głównych Z490, ponieważ informacje dotyczące procesorów Intela następnej generacji objęte są umową poufności. Zapewniamy, że wiele naszych płyt głównych ASUS Z490 zostało zaprojektowanych pod kątem gotowości do PCIe 4.0 (źródło: ASUS).

Czyli w skrócie - płyty Z490 ASUSA są gotowe do obsługi urządzeń PCI Express 4.0, ale producentowi nie wolno na razie ujawniać tych szczegółów. Ok, to lecimy dalej.

ASUS ROG Maximus XII HERO Wi-Fi - specyfikacja

Model ASUS ROG Maximus XII HERO (Wi-Fi) Podstawka CPU Intel LGA 1200 Chipset Intel Z490 Technologie multi-GPU tak (Quad CrossFire/SLI) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki nie Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 4800 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 3 x PCIe 3.0 (trzeci z maksymalną przepustowością x4) Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 3 x PCIe 3.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 12 (4+6) Porty SATA/SATA Express 6 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 3 (3 x PCIe 3.0 x4 - jeden również z obsługą SATA III) Thunderbolt brak (jeden port pinowy do zewnętrznej karty) Wi-Fi / Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX201 / BT 5.1 (wsparcie MIMO 2x2) LAN 2 (Marvell AQtion AQC111C 5Gb i Intel I219-V) USB 2.0 (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 6 (4) USB 3.2 Gen2 10 Gb (tylny panel) 5 (4) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin + 1x 4-pin Audio ROG SupremeFX 7.1 (ESS ES9023 DAC

+ RC4580 OP AMP) Dodatkowe technologie ASUS LANGuard, OPTIMEM III, AI overclocking,

RAMCache III, GameFirst VI, Sonic Radar III Format ATX (24,4 cm x 30,5 cm)

Doskonałej jakości wykonanie i wyposażenie między innymi w Wi-Fi ax i LAN 5Gb to z pewnością mocne strony tej konstrukcji. Z innych ciekawostek jest tu nawet obsługa Bluetooth 5.1.

ASUS ROG Maximus XII HERO Wi-Fi - sloty i porty

Płyta została wyposażona w trzy sloty PCI Express x16 (z czego ostatni charakteryzuje się maksymalną przepustowością x4) oraz trzy sloty PCI Express x1. Pomiędzy nimi znajdują się trzy gniazdka M.2 i wszystkie wyposażone są w radiatory. Niestety, na ten moment nie wiadomo ile slotów i gniazdek M.2 jest zgodnych ze specyfikacją PCI Express 4.0 (u konkurencji jest to jedno gniazdko M.2 i dwa sloty PCIe x16)

Jeśli chodzi o SATA III, to standardowo otrzymujemy sześć wolnych portów.

Z kolei na tylnym panelu dostajemy wszystko czego tylko dusza zapragnie:

dwa przyciski (do resetowania ustawień UEFI BIOS i flashowania płyty z USB)

dwa gniazdka USB 2.0 (czarne)

jedno wyjście obrazu zintegrowanej grafiki (HDMI 1.4)

dwa gniazdka LAN (1 i 5 Gb)

cztery porty USB 3.2 Gen 1 (niebieskie)

cztery porty USB 3.2 Gen 2 (czerwone i typu C)

wyjścia anten Wi-Fi i BT

optyczne wyjście dźwięku S/PDIF

pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

Na PCB znalezło się również miejsce dla przycisków Power i Reset oraz wyświetlacza diagnostycznego.

ASUS ROG Maximus XII HERO Wi-Fi - UEFI BIOS

A już mieliśmy nadzieję na odświeżenie wyglądu... Nie mamy nic przeciwko obecnemu, ale napatrzyliśmy się na niego już wystarczający czas. Może premierowy UEFI BIOS coś zmieni w tej kwestii?

ASUS ROG Maximus XII HERO Wi-Fi - czy warto kupić?

Patrzę, widzę - spoko płyta. Westchnąłem cieżko, przygotowałem się psychicznie i wziąłem głęboki wdech. Czas sprawdzić ile ona płyta kosztuje.

Zerknąłem na ceny w przedsprzedaży i stwierdziłem... że są całkiem spoko! Chwilę później wyszła na jaw moja pomyłka - patrzyłem na poprzednią generację płyt z chipsetem Z390, a nie Z490. Po wybraniu właściwych modeli mina mi zrzedła.

Otóż ASUS ROG Maximus XII (Wi-Fi) powinien kosztować około 2100 złotych (można znaleźć i za więcej, ale jest to cena zbliżona do ceny sugerowanej). Auć, auć, auć... poczułem się jakbym przywalił małym palcem u nogi w szafkę. Poprzedni (XI) Maximus Hero kosztuje bowiem 1600 złotych w wersji Wi-Fi.

Żeby była jasność - wysokie ceny płyt głównych Z490 to nie jest wyłącznie domena ASUSa. Wszyscy producenci płyt głównych podobnie (wysoko) wycenili swoje produkty.

Gdy na rynek wchodziły płyty X570 wszyscy się krzywili, bo ceny były słone, ale to była nowość w postaci PCIe 4.0, którą można było przetestować "out of the box". Na Z490 tego nie przetestujemy, bo nie ma procesorów Intela z kontrolerem PCIe 4.0. Dla porównania ASUS Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) kosztuje 2000 złotych i wiemy, że będzie obsługiwać co najmniej 3 generacje procesorów. W przypadku Z490 dwie generacje to raczej maks.

ASUS ROG Maximus XII HERO (Wi-Fi) to bardzo dobra płyta. Można się przyczepić tylko do takich mało istotnych drobiazgów jak brak DP, czy HDMI w wersji 1.4 (i tak mało prawdopodobne, żeby ktoś używał zintegrowanej grafiki na takiej płycie). Jedynym problemem jest cena.

Tak, tak, wiem - są inne płyty Z490, które są jeszcze droższe. Ten argument mnie jakoś nie przekonuje. Miejmy nadzieję, że HERO XII Wi-Fi (Intel Z490) w miarę szybko zejdzie chociaż do ceny Crosshair VIII Wi-Fi (AMD X570), która to - że pozwolę sobie zadowcipkować - nie przekracza psychologicznej granicy 2000 złotych (w dużych sklepach można ją kupić za 1999 złotych).

ASUS ROG Maximus XII HERO Wi-Fi - ocena końcowa

obsługa procesorów Core 10-tej generacji

prawdopodobna (brak oficjalnego potwierdzenia Intela) zgodność z kolejną generacją procesorów (Rocket Lake)

topowy chipset Z490 udostępnia pełne możliwości OC

dwa porty LAN z czego jeden 5 Gb

Wi-Fi 6 (ax) + BT 5.1

trzy porty M.2 z radiatorami

dobre audio ROG SupremeFX 7.1

doskonała do OC - 16-fazowa sekcja zasilania

wysokiej jakości podzespoły i cieszący oko design

wysoka cena

HDMI w wersji 1.4 i brak DisplayPort

94% 4,7/5

