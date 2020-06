Kompaktowe, eleganckie, a do tego wydajne! Firma ASUS zaprezentowała nowe wersje laptopów ZenBook 13 i 14, które mają szansę mocno namieszać na rynku biznesowych modeli.

Laptopy ASUS ZenBook 13 i 14 w jeszcze bardziej kompaktowych wersjach

W ofercie producenta pojawiła się nowa wersja modelu ZenBook 13 (UX325) i ZenBook 14 (UX425/UM425). To klasyczne konstrukcje, które wyróżniają się elegancką stylistyką – w sam raz jeżeli szukacie dobrego biznesowego laptopa.



ASUS ZenBook 14 UM425

Nowe laptopy zostały jednak solidnie odchudzone – producent chwali się, że to najcieńsze modele w swojej klasie z pełnym zestawem portów (w porównaniu do wcześniejszych wersji grubość obudowy zmniejszono o 3-4 mm). Dodatkowo są one zgodne ze standardem MIL-STD-810G.

Czym się różnią poszczególne modele? Przede wszystkim wielkością - ZenBook 13 wykorzystuje 13,3-calowy ekran Full HD, natomiast w modelu ZenBook 14 zastosowano 14-calową matrycę Full HD. W obydwóch przypadkach mówimy o ekranach z bardzo wąskimi ramkami (współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 90%).

Zastosowana klawiatura obejmuje praktycznie całą powierzchnię obudowy (tzw. Edge-to-edge keyboard). Ciekawostką jest także NumperPad i kamerka na podczerwień z funkcją Windows Hello.

Mocna specyfikacja – do wyboru nowy Intel lub AMD

Modele ZenBook 13 (UX325) i ZenBook 14 (UX425) bazują na platformie Intel – producent zastosował tutaj procesory Core 10. generacji (maksymalnie Core i7-1065G7), do 32 GB pamięci LPDDR4x-3200 i szybki dysk SSD PCIe o pojemności do 2 TB.



ASUS ZenBook 14 UX425

W przypadku platformy AMD dostępny będzie tylko 14-calowy model ZenBook 14 (UM425). Specyfikacja jest jednak nieco słabsza – obejmuje ona procesory Ryzen 4000U (do Ryzen 7 4700U), do 16 GB pamięci LPDDR4x-3733 i dysk SSD PCIe o pojemności do 1 TB.

W obydwóch modelach zastosowano 4-komorową baterię o mocy 67 Wh, która ma wystarczyć nawet na 22 godziny działania normalnego laptopa lub 18 godzin odtwarzania filmów. Dzięki funkcji szybkiego ładowania, można ją podładować do 60% w zaledwie 49 minut (producent dodaje do zestawu ładowarkę korzystająca ze standardu USB Power Delivery).



ASUS ZenBook 14 UX325

Nie zapomniano też o bogatym zestawie portów - udostępniono tutaj m.in. dwa porty USB typ C (w modelach z procesorami Intel Thunderbolt 3 40 Gb/s), port USB 3.0, wyjście HDMI, a także czytnik kart microSD. Jest też łączność Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.

Nowy ZenBook 13 i 14 – na dostępność trzeba jeszcze poczekać

Czy nowe modele mają szansę podbić serca klientów? Otrzymujemy nie tylko ciekawszy design, ale też lepszą specyfikację. Dużo w tej kwestii będzie jednak zależeć od ceny.

Nowe modele ZenBook 13 i 14 będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: Pine Grey i Lilac Mist. Laptopy mają trafić do sprzedaży na przełomie lipca i sierpnia, ale ich ceny jeszcze nie są nam znane.

Źródło: ASUS

