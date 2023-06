ASUS ujawnił kilka bardzo ważnych informacji związanych ze smartfonem Zenfone 10. Wydaje się, że wszystkie przez większość osób zostaną odebrane jako bardzo pozytywne.

ASUS Zenfone 10. Kiedy premiera?

Przede wszystkim tajemnicę przestała stanowić data premiery tego modelu, następcy udanego Zenfone'a 9. Zgodnie z pojawiającymi się doniesieniami, nie będziemy długo czekać na oficjalną prezentację. Tajwański producent zaplanował ją na 29 czerwca.

Można spodziewać się transmisji online, wystartuje o godzinie 15:00 polskiego czasu. Zainteresowani będą mogli śledzić wszystko za pośrednictwem oficjalnego kanału ASUS w serwisie YouTube.

Zenfone 10 pozostanie kompaktowym telefonem

Nie sprawdziły się za to inne przecieki, które sugerowały, że Zenfone 10 zostanie wyposażony w znacznie większy wyświetlacz. Producent pokazał kilka grafik i krótki materiał wideo promujące nadchodzącego smartfona, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że szykuje kolejną propozycję dla osób szukających kompaktowego telefonu.

Zenfone 10 będzie posiadać wyświetlacz o przekątnej 5,9 cala, czyli dokładnie taki sam jak poprzednik. Nie zanosi się również na jakiekolwiek znaczące zmiany dotyczące ogólnego designu. Frontowy aparat zostanie osadzony w lewym górnym rogu ekranu, a tylny najprawdopodobniej dalej będzie podwójny ze stosunkowo dużymi obiektywami.

Specyfikacja Zenfone 10. Czego się spodziewać?

Zenfone 10 zostanie jednym z naprawdę nielicznym kompaktowych, ale jednocześnie flagowych smartfonów. Specyfikacja ma obejmować najlepszy aktualnie pod kątem wydajności procesor do urządzeń z Androidem, a mianowicie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a także nawet 16 GB RAM i maksymalnie 512 GB pamięci wewnętrznej.

Ekran ponownie powinien być wykonany w technologii AMOLED i oferować rozdzielczość Full HD+ oraz odświeżanie 120 Hz. Aparat główny, chociaż dalej podwójny, ma zostać zmieniony, głównie pod kątem podstawowego obiektywu (prawdopodobnie 200 Mpix).

Ciekawie brzmią sugestie o baterii obsługującej ładowanie 67W, co stanowiłoby dużą poprawę względem tej z zeszłorocznego modelu, którą można ładować z maksymalną mocą 30W. Nie zabraknie też ładowania bezprzewodowego, a więc producent wyeliminuje jeden z nielicznych, ale istotnych braków "dziewiątki". Poza tym Zenfone 10 pozostanie przy tym wodoszczelny zgodnie z normą IP68.