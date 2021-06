Ataki hakerów przybierają na sile, co obserwujemy po zwiększonej liczbie odnotowanych incydentów. Czy Polska może czuć się bezpieczna?

Bezpieczeństwo cybernetyczne to jeden z tych tematów, którego na pewno nie warto lekceważyć. Niestety, w ostatnim czasie ataki cyberprzestępców przybierają na sile, czego dobrym przykładem może być niedawna awaria rurociągów Colonial Pipeline w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, jesteśmy też świadkami bezprecedensowych ataków na polskie instytucje i urzędników.

Sytuacja jest poważna – premier wnioskuje o posiedzenie sejmu

W tym momencie pojawia się pytanie - czy grożą nam podobne ataki do tych, jakie mogliśmy obserwować np. w Stanach Zjednoczonych? To zależy kogo pytamy. Przykładowo, we wczorajszym materiale Wiadomości na kanale TVP1, potwierdzono, że jesteśmy w kręgu zainteresowań hakerów ze wschodu (i nie tylko), ale mamy dobre zabezpieczenia i nie grożą nam podobne sytuacje.

Patrząc obiektywnie, sytuacja wydaje się jednak poważna. Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, dzisiaj na godzinę 12:00 (a nie jak pierwotnie planowano na 9:00) Marszałek Elżbieta Witek zwołała niejawne posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zostaną zaznajomieni z tematem ataków cybernetycznych na polskie instytucje. Na spotkaniu mają zostać zaprezentowane tajne materiały, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo kraju.

Mamy nadzieję, że z posiedzenia wynikną konstruktywne wnioski, które rzeczywiście przełożą się na poprawę bezpieczeństwa naszego kraju (a więc i nas wszystkich).

Źródło: Wiadomości TVP, Wikipedia (foto), Facebook @ Artur E. Dziambor, inf. własna