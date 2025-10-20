Atari wprowadza Intellivision Sprint. Powrót kultowej konsoli z lat 70-tych

Konsola Intellivision wraca na rynek. Nowa wersja zachowuje charakterystyczny styl z lat 80., a jednocześnie została dostosowana do współczesnego sprzętu – oferuje HDMI, bezprzewodowe kontrolery oraz wbudowane klasyczne gry dla nowoczesnych graczy.

Stare konsole wracają do łask. W listopadzie 2023 roku światło dzienne ujrzało Atari 2600+, a rok później zaprezentowano odświeżoną wersję Atari 7800+.

Atari ponownie sięga po retro, tym razem ożywiając sprzęt dawnego konkurenta. Współpracując z firmą PLAION, zajmującą się tworzeniem, wydawaniem i dystrybucją gier, firma zaprezentowała Intellivision Sprint – konsolę łączącą estetykę oryginalnego Intellivision z lat 80. z nowoczesnymi udogodnieniami dla współczesnych graczy.

Oryginalne Intellivision

Mattel Intellivision to konsola do gier wideo z 1979 r, wydana jako bezpośredni rywal Atari 2600. Wyróżniała się lepszą jakością grafiki i dźwięku oraz 16-bitowym procesorem, co pozwalało tworzyć bardziej zaawansowane gry niż u konkurencji. Dodatkowym atutem była obsługa trybu dwuosobowego, umożliwiająca emocjonującą rywalizację w domu.

Konsola charakteryzowała się unikalnym kontrolerem z panelem numerycznym i krzyżakiem, często wyposażanym w wymienne nakładki dostosowane do różnych gier. Intellivision przyciągało graczy tytułami sportowymi, wyścigami i strategiami, stając się ciekawą alternatywą dla Atari. Produkcja Mattela odniosła ogromny sukces, głównie w Stanach Zjednoczonych, stając się drugą najlepiej sprzedającą się konsolą drugiej generacji, z około 3 milionami sprzedanych egzemplarzy i biblioteką 125 wydanych gier.

Intellivision Sprint

Sprint zachowuje charakterystyczny wygląd oryginału, ale jednocześnie znacząco upraszcza podłączanie – do telewizora wystarczy jeden kabel HDMI. Konsola oferuje dwa bezprzewodowe kontrolery. System nakładek na przyciski, znany z oryginału, został odświeżony – nakładki mają nowe wzory i grafikę, ułatwiającą granie w poszczególne tytuły.

Choć konsola nie obsługuje kartridży, posiada porty USB-A, pozwalające na dodawanie nowych gier lub podłączenie oryginalnych kontrolerów Intellivision z użyciem adaptera. W podstawowej wersji wbudowano 45 klasycznych gier, w tym takie hity jak Boulder Dash czy Astrosmash, a także zestaw gier sportowych, które przyczyniły się do popularności oryginalnego Intellivision.

Intellivision Sprint można już zamawiać w przedsprzedaży za 149,99 dol (czyli jakieś 600 zł), a wysyłki rozpoczną się 5 grudnia 2025 r.