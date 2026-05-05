PS4 wypada z gry. Nadchodzące Call of Duty tylko dla nowszych konsol

Nadchodząca odsłona Call of Duty nie trafi na PlayStation 4. Twórcy po latach wsparcia dla starszych konsol decydują się na wyraźny krok naprzód, który może zmienić doświadczenie milionów graczy.

Przez lata seria Call of Duty była przykładem produkcji, która starała się łączyć dwa światy – najnowsze technologie dostępne na świeżych generacjach konsol oraz ogromną bazę graczy korzystających ze starszego sprzętu. Każda kolejna odsłona trafiała zarówno na nowe platformy, jak i na konsole poprzedniej generacji, w tym PlayStation 4.

To podejście miało sens. PS4 przez długi czas pozostawało jedną z najpopularniejszych konsol na świecie, a wydawca nie chciał rezygnować z milionów potencjalnych graczy. Jednak taki model oznaczał również pewne ograniczenia. Twórcy musieli dostosowywać swoje pomysły do technologii sprzed lat, co często hamowało rozwój bardziej ambitnych rozwiązań.

Oficjalne potwierdzenie: PS4 poza planami

W ostatnich dniach w sieci zaczęły pojawiać się spekulacje, że kolejna część Call of Duty (najpewniej Call of Duty: Modern Warfare 4) będzie dostępna też na obecne konsole Xbox i PlayStation. Teraz mamy już jasność.

Oficjalny profil serii opublikował na platformie X wpis, który dementuje te informacje:

„Nie wiem, skąd się to wzięło, ale to nieprawda. Najnowsza część Call of Duty nie jest tworzona na PS4”.

Choć komunikat odnosi się do plotek, jego przekaz jest jednoznaczny – nowa odsłona nie powstaje z myślą o PS4. To pierwsza tak wyraźna deklaracja odejścia od starszej generacji w historii serii.

Nowa generacja, nowe możliwości

Decyzja o porzuceniu PlayStation 4 może oznaczać jedno – twórcy chcą w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych platform. Mocniejsze procesory, szybsze dyski SSD i lepsze układy graficzne pozwalają na tworzenie bardziej złożonych światów, krótsze czasy ładowania i bardziej realistyczną rozgrywkę.

Dla graczy może to oznaczać większe mapy, bardziej zaawansowaną fizykę czy ulepszoną sztuczną inteligencję przeciwników. Elementy, które wcześniej były ograniczane przez starszy sprzęt, teraz mogą rozwinąć skrzydła.

Co to oznacza dla graczy PS4?

Z drugiej strony to zła wiadomość dla osób, które wciąż korzystają z PlayStation 4. Tacy gracze nie zagrają w najnowszą odsłonę serii bez przesiadki na nowszą platformę. Taki ruch był tylko kwestią czasu. Branża gier stopniowo odchodzi od wspierania starszych generacji (a warto przypomnieć, że podstawowa wersja PS4 zadebiutowała w 2013 r.), a Call of Duty – jako jedna z największych marek – po prostu dołącza do tego trendu.