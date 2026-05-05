Karty graficzne

GeForce RTX 3060 wraca do sprzedaży. Znamy termin i cenę

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
3 komentarzeDyskutuj z nami

Stara karta, nowe rozdanie. Niespodziewany powrót modelu GeForce RTX 3060 może stać się ratunkiem dla graczy sfrustrowanych dostępnością sprzętu. Wiemy kiedy i za ile nowy model ma trafić do sklepów.

Na rynku kart graficznych szykuje się nietypowy zwrot akcji. Już od jakiegoś czasu mówi się, że do sprzedaży ma wrócić GeForce RTX 3060 – model oparty na architekturze NVIDIA Ampere, który zadebiutował pięć lat temu, w 2021 r. 

Od tego czasu rynek zdążył się znacząco zmienić. Pojawiły się nowsze modele, takie jak GeForce RTX 4060 (Ada Lovelace), a później GeForce RTX 5060 (Blackwell). Mimo to starsza konstrukcja ma dostać drugie życie.

Powrót modelu ze średniej półki 

GeForce RTX 3060 nigdy nie był flagowcem, ale zdobył dużą popularność dzięki solidnemu stosunkowi ceny do możliwości oraz problemom z dostępnością kart w tamtym okresie – to czas boomu na kopanie kryptowalut, kiedy w sklepach regularnie brakowało sprzętu.

Karta bazuje na układzie NVIDIA Ampere GA106 i oferuje 3584 rdzenie CUDA. Do tego wyposażono ją w 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali - całkiem sporo, jak na wspłczesne standardy. Warto pamiętać, że mamy do czynienia ze starszą generacją sprzętu, co oznacza też ograniczenia technologiczne i brak wsparcia dla najnowszych technologii pokroju DLSS 4.5 (z MFG x6).

ModelGeForce RTX 3060GeForce RTX 4060GeForce RTX 5060
GeneracjaNVIDIA Ampere
Samsung 8N		NVIDIA Ada Lovelace
TSMC 4N		NVIDIA Blackwell
TSMC 4N
Układ graficznyAmpere GA106Ada Lovelace AD107Blackwell GB206
CUDA358430723840
TMU11296120
ROP484848
RT28 (2. gen)24 (3. gen)30 (4. gen)
Tensor112 (3. gen)96 (4. gen)120 (5. gen)
Taktowanie1320/1777 MHz1830/2460 MHz2280/2497 MHz
Pamięć wideo12 GB GDDR6 192-bit8 GB GDDR6 128-bit8GB GDDR7 128-bit
Taktowanie pamięci15 000 MHz17 000 MHz28 000 MHz
Przepustowość pamięci360 GB/s272 GB/s448 GB/s
TDP170 W115 W145 W
Premierowa cena329 dol.
(2021)		299 dol.
(2023)		299 dol.
(2025)

Karta komunikuje się z komputerem za pomocą złącza PCI-Express 4.0 x16, a jej pobór mocy oszacowano na 170 W. Zasilanie realizowane jest przez klasyczną wtyczkę 8-pin, co dla wielu użytkowników wciąż pozostaje wygodniejszym rozwiązaniem niż nowszy standard 16-pin.

Sprytny pomysł NVIDII

Powrót starszej generacji nie jest przypadkowy. Według informacji z branży ma to być odpowiedź na problemy z dostępnością nowych kart graficznych. Warto tutaj zauważyć, że układy Ampere były produkowane przez Samsunga, podczas gdy nowsze generacje – Ada Lovelace i Blackwell – powstają w fabrykach TSMC. Taki ruch pozwala producentom zdywersyfikować łańcuch dostaw i uniezależnić się od jednego dostawcy chipów, co w obecnych realiach ma ogromne znaczenie.

Palit GeForce RTX 3060

Palit GeForce RTX 3060

Z naszych anonimowych źródeł wynika, że karty GeForce RTX 3060 mają trafić do sprzedaży na przełomie maja i czerwca. Cena ma wynosić ok. 320 dol., co w Polsce przełoży się na poziom mniej więcej 1400–1500 zł. I tu pojawia się problem – w podobnej cenie można już znaleźć dużo wydajniejsze modele pokroju GeForce RTX 5060. Na dziś oferta nie wygląda więc szczególnie atrakcyjnie. 

Warto jednak zaznaczyć, że mówimy o wstępnych szacunkach – finalne ceny mogą się jeszcze zmienić w zależności od sytuacji rynkowej, kursów walut czy dostępności nowych kart. Wiele zależy też od tego, jak będą kształtować się ceny i dostępność nowych kart w najbliższych miesiącach. Jeśli ceny GeForce’ów RTX 5000 pójdą w górę, ocena starego modelu będzie zupełnie inna.

Przeczytaj także:

Komentarze

4
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Kenjiro
    0
    Porażka. Bez DLSS-FG i ze słabiej działającym DLSS 4, nie mówiąc o 4.5. NVidia prosi o jałmużnę, czy jak?
    • avatar
      Soul13
      0
      1 Kwietnia juz byl a nvidia dalej sobie zarty robi
      • avatar
        grzesiek811
        0
        LOL 1500 za 3060? Żart? Ale pewnie będą kupcy.

        Witaj!

        Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
        Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

        Połącz konto już teraz.

        Zaloguj przez 1Login