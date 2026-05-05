GeForce RTX 3060 wraca do sprzedaży. Znamy termin i cenę

Stara karta, nowe rozdanie. Niespodziewany powrót modelu GeForce RTX 3060 może stać się ratunkiem dla graczy sfrustrowanych dostępnością sprzętu. Wiemy kiedy i za ile nowy model ma trafić do sklepów.

Na rynku kart graficznych szykuje się nietypowy zwrot akcji. Już od jakiegoś czasu mówi się, że do sprzedaży ma wrócić GeForce RTX 3060 – model oparty na architekturze NVIDIA Ampere, który zadebiutował pięć lat temu, w 2021 r.

Od tego czasu rynek zdążył się znacząco zmienić. Pojawiły się nowsze modele, takie jak GeForce RTX 4060 (Ada Lovelace), a później GeForce RTX 5060 (Blackwell). Mimo to starsza konstrukcja ma dostać drugie życie.

Powrót modelu ze średniej półki

GeForce RTX 3060 nigdy nie był flagowcem, ale zdobył dużą popularność dzięki solidnemu stosunkowi ceny do możliwości oraz problemom z dostępnością kart w tamtym okresie – to czas boomu na kopanie kryptowalut, kiedy w sklepach regularnie brakowało sprzętu.

Karta bazuje na układzie NVIDIA Ampere GA106 i oferuje 3584 rdzenie CUDA. Do tego wyposażono ją w 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali - całkiem sporo, jak na wspłczesne standardy. Warto pamiętać, że mamy do czynienia ze starszą generacją sprzętu, co oznacza też ograniczenia technologiczne i brak wsparcia dla najnowszych technologii pokroju DLSS 4.5 (z MFG x6).

Model GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 5060 Generacja NVIDIA Ampere

Samsung 8N NVIDIA Ada Lovelace

TSMC 4N NVIDIA Blackwell

TSMC 4N Układ graficzny Ampere GA106 Ada Lovelace AD107 Blackwell GB206 CUDA 3584 3072 3840 TMU 112 96 120 ROP 48 48 48 RT 28 (2. gen) 24 (3. gen) 30 (4. gen) Tensor 112 (3. gen) 96 (4. gen) 120 (5. gen) Taktowanie 1320/1777 MHz 1830/2460 MHz 2280/2497 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8GB GDDR7 128-bit Taktowanie pamięci 15 000 MHz 17 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci 360 GB/s 272 GB/s 448 GB/s TDP 170 W 115 W 145 W Premierowa cena 329 dol.

(2021) 299 dol.

(2023) 299 dol.

(2025)

Karta komunikuje się z komputerem za pomocą złącza PCI-Express 4.0 x16, a jej pobór mocy oszacowano na 170 W. Zasilanie realizowane jest przez klasyczną wtyczkę 8-pin, co dla wielu użytkowników wciąż pozostaje wygodniejszym rozwiązaniem niż nowszy standard 16-pin.

Sprytny pomysł NVIDII

Powrót starszej generacji nie jest przypadkowy. Według informacji z branży ma to być odpowiedź na problemy z dostępnością nowych kart graficznych. Warto tutaj zauważyć, że układy Ampere były produkowane przez Samsunga, podczas gdy nowsze generacje – Ada Lovelace i Blackwell – powstają w fabrykach TSMC. Taki ruch pozwala producentom zdywersyfikować łańcuch dostaw i uniezależnić się od jednego dostawcy chipów, co w obecnych realiach ma ogromne znaczenie.

Z naszych anonimowych źródeł wynika, że karty GeForce RTX 3060 mają trafić do sprzedaży na przełomie maja i czerwca. Cena ma wynosić ok. 320 dol., co w Polsce przełoży się na poziom mniej więcej 1400–1500 zł. I tu pojawia się problem – w podobnej cenie można już znaleźć dużo wydajniejsze modele pokroju GeForce RTX 5060. Na dziś oferta nie wygląda więc szczególnie atrakcyjnie.

Warto jednak zaznaczyć, że mówimy o wstępnych szacunkach – finalne ceny mogą się jeszcze zmienić w zależności od sytuacji rynkowej, kursów walut czy dostępności nowych kart. Wiele zależy też od tego, jak będą kształtować się ceny i dostępność nowych kart w najbliższych miesiącach. Jeśli ceny GeForce’ów RTX 5000 pójdą w górę, ocena starego modelu będzie zupełnie inna.