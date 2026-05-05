Smartfony

Smartfon ChatGPT trafi do nas szybciej? Kluczowa zmiana

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Telefon od twórców Chata GPT zmienia swoje oblicze jeszcze przed pierwszą zapowiedzią. Wedłu analityka rynku, OpenAI może skupić się na współpracy z jednym partnerem, by zapewnić sobie szybszą premierę smartfonu.

Jeszcze parę dni temu ChatGPT Phone stał się realną wizją dzięki przeciekom od analityka Ming-Chi Kuo. Ten zdobył informacje o powstaniu urządzenia ze specjalną wersją procesora, która ma być zdolna do uruchamiania zaawansowanych modeli AI wewnątrz urządzenia. Za współprojektowanie i produkcję miałaby odpowiadać firma Luxshare. 

Projekt może jednak przyspieszyć. Pierwotnie mówiło się o rozpoczęciu masowej produkcji w 2028 roku. Nowe doniesienia Ming-Chi Kuo mówią jednak o tym, że z taśm telefon będzie zjeżdżał nawet w pierwszej połowie 2027 roku. Taki przeskok wiąże się jednak ze zmianami do projektowania. 

Smartfon od OpenAI. Qualcomm wyłączony z produkcji? 

OpenAI nie chce zwlekać, przez co musi postawić na pewne kompromisy. Dowiadujemy się między innymi, że firma najpewniej zrezygnuje z tworzenia procesorów do urządzeń we współpracy z Qualcommem. Zamiast tego firma ma postawić na zmodyfikowaną wersję układu MediaTek Dimensity 9600, zbudowaną w oparciu o proces litograficzny TSMC N2P.  

MediaTek jest znany z modyfikowania swoich układów dla wielu producentów i często układy, które są już na rynku, dostają dodatkowe nazwy. Przykładowo dla CMF Phone 2 Pro producent wypuścił MediaTek Dimensity 7300 Pro, dla Poco X7 Dimensity 7300 Ultra, a dla Motoroli edge 60 Fusion - zwykłego Dimensity 7300. Różnice w benchmarkach i na co dzień są w przypadku tych urządzeń marginalne. 

Następcę tego układu najpewniej znajdziemy w smartfonach OpenAINastępcę tego układu najpewniej znajdziemy w smartfonach OpenAI

Smartfon od OpenAI otrzyma jednak o wiele potężniejszą jednostkę, która ma zaskakiwać mocą przetwarzania obrazu. Wszystko po to, aby z jeszcze większą dokładnością przetwarzać informacje z prawdziwego świata. Modelom sztucznej inteligencji pozwolą rozpędzić się dwie jednostki NPU do osobnych, równoczesnych obliczeń oraz połączenie pamięci LPDDR6 oraz UFS 5.  

Według analizy Ming-Chi Kuo, OpenAI zamierza dystrybuować telefon szeroko. Wstępne szacunki na rok 2027 i 2028 mówią o około 30 milionach egzemplarzy. To odważna prognoza i by ją osiągnąć, twórcy ChataGPT musieliby zadbać zarówno o ciekawe możliwości, jak i konkurencyjną wycenę, co w obliczu kryzysu na rynku pamięci wydaje się szczególnie trudne.

Źródło: @mingchikuo na X

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login