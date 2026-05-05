Smartfon ChatGPT trafi do nas szybciej? Kluczowa zmiana

Telefon od twórców Chata GPT zmienia swoje oblicze jeszcze przed pierwszą zapowiedzią. Wedłu analityka rynku, OpenAI może skupić się na współpracy z jednym partnerem, by zapewnić sobie szybszą premierę smartfonu.

Jeszcze parę dni temu ChatGPT Phone stał się realną wizją dzięki przeciekom od analityka Ming-Chi Kuo. Ten zdobył informacje o powstaniu urządzenia ze specjalną wersją procesora, która ma być zdolna do uruchamiania zaawansowanych modeli AI wewnątrz urządzenia. Za współprojektowanie i produkcję miałaby odpowiadać firma Luxshare.

Projekt może jednak przyspieszyć. Pierwotnie mówiło się o rozpoczęciu masowej produkcji w 2028 roku. Nowe doniesienia Ming-Chi Kuo mówią jednak o tym, że z taśm telefon będzie zjeżdżał nawet w pierwszej połowie 2027 roku. Taki przeskok wiąże się jednak ze zmianami do projektowania.

Smartfon od OpenAI. Qualcomm wyłączony z produkcji?

OpenAI nie chce zwlekać, przez co musi postawić na pewne kompromisy. Dowiadujemy się między innymi, że firma najpewniej zrezygnuje z tworzenia procesorów do urządzeń we współpracy z Qualcommem. Zamiast tego firma ma postawić na zmodyfikowaną wersję układu MediaTek Dimensity 9600, zbudowaną w oparciu o proces litograficzny TSMC N2P.

MediaTek jest znany z modyfikowania swoich układów dla wielu producentów i często układy, które są już na rynku, dostają dodatkowe nazwy. Przykładowo dla CMF Phone 2 Pro producent wypuścił MediaTek Dimensity 7300 Pro, dla Poco X7 Dimensity 7300 Ultra, a dla Motoroli edge 60 Fusion - zwykłego Dimensity 7300. Różnice w benchmarkach i na co dzień są w przypadku tych urządzeń marginalne.

Następcę tego układu najpewniej znajdziemy w smartfonach OpenAI

Smartfon od OpenAI otrzyma jednak o wiele potężniejszą jednostkę, która ma zaskakiwać mocą przetwarzania obrazu. Wszystko po to, aby z jeszcze większą dokładnością przetwarzać informacje z prawdziwego świata. Modelom sztucznej inteligencji pozwolą rozpędzić się dwie jednostki NPU do osobnych, równoczesnych obliczeń oraz połączenie pamięci LPDDR6 oraz UFS 5.

Według analizy Ming-Chi Kuo, OpenAI zamierza dystrybuować telefon szeroko. Wstępne szacunki na rok 2027 i 2028 mówią o około 30 milionach egzemplarzy. To odważna prognoza i by ją osiągnąć, twórcy ChataGPT musieliby zadbać zarówno o ciekawe możliwości, jak i konkurencyjną wycenę, co w obliczu kryzysu na rynku pamięci wydaje się szczególnie trudne.

Źródło: @mingchikuo na X