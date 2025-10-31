Najnowsza konstrukcja coraz śmielej poczynającego sobie na polskim rynku Ausom może sporo namieszać w segmencie elektrycznych hulajnóg przeznaczonych do jazdy po mieście. W jej cenie trudno znaleźć bardziej atrakcyjnego kandydata do miana króla personalnej elektromobilności.

Odjazdowy producent

Marka Ausom jest obecna w Polsce relatywnie od niedawna, ale zdążyła już przyzwyczaić zarówno swoich fanów, jak i branżowych ekspertów do jednej charakterystycznej cechy swoich hulajnóg – fantastycznego stosunku ceny do jakości. Jednoślady od tego producenta są nie gorsze od dowolnego konkurenta, a często nawet lepsze i do tego zawsze bardziej atrakcyjne cenowo niż produkty porównywalne pod względem osiągów, rozwiązań technologicznych i wykorzystanych materiałów. Ausom zdobywa sobie miejsce na podium w klasyczny, wolnorynkowy sposób – za pomocą niższych cen.

I kolejnym dowodem na to jest najnowsza propozycja tego producenta, czyli AUSOM L1 ABE, która celuje w segment elektrycznych jednośladów do codziennej jazdy po mieście. Ta mocna, zaawansowana, świetnie wykonana hulajnoga kosztuje teraz, tuż po swojej oficjalnej premierze, tylko dwa tysiące złotych z groszami! Ta superpromocja w sklepie Geekbuying nie będzie jednak trwała wiecznie, więc jeśli akurat szukamy miejskiej „e-hulałki” dla siebie lub bliskiej osoby, to powinniśmy się pospieszyć.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

AUSOM L1 ABE to nie zabawka dla dzieci czy sprzęt do weekendowych wypadów w teren, tylko doskonała alternatywa dla samochodu osobowego i komunikacji miejskiej. Dzięki niej codzienne dojazdy do pracy czy na uczelnię nie tylko przestaną być zależne od korków, czy rozkładu jazdy, ale też pozwolą sporo zaoszczędzić. Także jesienią i zimą, bo choć aura będzie mniej sprzyjająca jeździe na hulajnodze elektrycznej, to przecież nie będzie padać co dzień. A z kałużami, błotem, śniegiem i lodem akurat AUSOM L1 ABE umie sobie radzić.

Ten konkretny model inżynierowie Ausom projektowali z myślą o kluczowej charakterystyce miejskich hulajnóg codziennego użytku. Mowa oczywiście o bezpieczeństwie. To właśnie dlatego znajdziemy tutaj niezawodne hamulce tarczowe na obydwóch kołach i znany z samochodów osobowych antypoślizgowy system E-ABS. Same bezdętkowe opony, duże i szerokie, o wymiarach 10 na 2,75 cala, pokryte są specjalnym bieżnikiem, który zwiększa przyczepność i stabilność. Dodatkowo AUSOM L1 ABE jest świetnie oświetlona, z przodu, z tyłu i z boków, dzięki lampom LED 360 stopni. To szczególnie ważne właśnie w nadchodzących miesiącach, w których i rano, i po południu będzie niestety dość ciemno.

Wygoda i moc zamykają podium

To właśnie komfort użytkowania znajdował się na drugim miejscu listy priorytetów konstruktorów AUSOM L1 ABE. I nie mówimy tu o samej wygodnej jeździe, choć tę akurat mamy gwarantowaną dzięki zaawansowanemu zawieszeniu wahaczowemu ShocFree, które wykorzystuje amortyzację sprężyn klasy lotniczej dla zapewnienia nam gładkiej i płynnej jazdy po każdej, nawet bardzo nierównej nawierzchni. Komfort użytkowania tej hulajnogi podnosi także szybki i bezproblemowy system blokady, wykorzystujący karty NFC oraz hasła. Nie można pominąć też tego, że prosta i szybka regulacja wysokości kierownicy pozwala wygodnie korzystać z AUSOM L1 ABE osobom ze wzrostem od 140 do 200 centymetrów.

Wygodnie również mieć w zapasie duży zasięg. Bateria o pojemności 749 Wh przekłada się na 70 kilometrów do przejechania, co pozwala nie przejmować się kwestią ładowania. Ten sprzęt może jeździć po mieście cały dzień i gdy wrócimy do domu, będzie miał jeszcze wystarczająco wiele sił na drugie tyle. A skoro już o mowa o mocy, to tej również nie brakuje. AUSOM L1 ABE to hulajnoga miejska, z ograniczeniem prędkości do 20 km/h, nie terenowy model wyścigowy. Ale swoje 500 W mocy posiada. I to mocy stałej, bo moc szczytowa zastosowanego tutaj silnika wynosi 930 W! Podjazdy pod ostre wzniesienia na pewno nie będą tu problemem.

Wyjątkowo atrakcyjna cena

AUSOM L1 ABE to klasowa hulajnoga miejska, która nie boi się porównań z konkurencją ani pod względem oferowanego bezpieczeństwa, ani komfortu użytkowania, ani osiągów. Jej największą zaletą jest jednak cena. Dwa tysiące złotych to zaskakująco niewielki koszt, jeśli mowa o sprzęcie takiej jakości. A nie kupujemy tutaj tylko elektrycznej hulajnogi, lecz wolność od samochodów, pełną miejską mobilność i niebagatelną przyjemność, jaką daje jazda takim jednośladem. Naprawdę warto jeszcze dziś, tu i teraz, rozważyć promocyjną ofertę Geekbuying.pl. Zwłaszcza że zaraz się kończy!

Dla czytelników serwisu Benchmark przygotowano także specjalny kod rabatowy. Przy wykorzystaniu kodu benchmark6Kod otrzymamy 6% zniżki na wszystkie produkty w sklepie Geekbuying. Z kodu można skorzystać w dowolnym momencie.