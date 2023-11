Studio Spiral Up Games poinformowało, że RPG Back to the Dawn ukazał się właśnie we wczesnym dostępie na Steam.

Back to the Dawn to pixel-artowa gra RPG z elementami survivalu. Wcielamy się w zwierzęcego dziennikarza, który zostaje niesłusznie o coś oskarżony i trafia do pilnie strzeżonego więzienia. Nie jesteśmy tutaj sami - poznajemy ponad 40 współwięźniów, którzy mogą z nami współpracować, ale nie muszą.

Naszym głównym zadaniem jest przetrwać przez określony czas i wydostać się z ponurego miejsca. Po drodze weźmiemy udział w szeregu dodatkowych aktywności i minigier. Zgodnie z informacjami od twórców Back to the Dawn zapewni nawet 20 godzin rozgrywki.

Back to the Dawn - promocja

Na start deweloperzy przygotowali promocję - tytuł jest dostępny na platformie Valve z 12-procentowym rabatem (czyli za nieco ponad 80 złotych).

źródło: materiały prasowe