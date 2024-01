Dlaczego styczeń to idealny moment, aby pomyśleć o zakupie nowego pojazdu elektrycznego? Firma Barel przgotowała wyjątkowe zniżki dla swoich klientów.

Materiał sponsorowany przez Barel Poland

Początek Nowego Roku to najczęściej czas wietrzenia magazynów i wyprzedaży. Niektórzy producenci są jednak o krok przed innymi i oferują swoim Klientom zniżki na produkty, z których będą mogli korzystać w zbliżającym się sezonie. W ten sposób nie oglądają się za siebie, lecz odważnie patrzą w przyszłość. Hulajnogi i rowery elektryczne to typowy produkt sezonowy, który w okresie zimowym z reguły nie jest wykorzystywany. Dlatego styczeń to idealny moment, aby pomyśleć o zakupie nowego pojazdu, z którego już wkrótce będzie można korzystać podczas miejskich lub terenowych wypraw.

Dlaczego zakup jednośladu właśnie teraz to dobry pomysł? Przede wszystkim ze względu na ich atrakcyjne ceny. Marki Motus i Ruptor w promocji przedsezonowej ofertują swoje produkty nawet o 50% taniej, a kupując je bezpośrednio na stronach producentów oraz w dużych sieciach, takich jak Media Markt, Euro RTV AGD czy Media Expert, możesz dodatkowo skorzystać z systemu rat 0%, co pozwala uniknąć dużego, jednorazowego wydatku. Ponadto zakup hulajnogi lub roweru elektrycznego przed sezonem pozwala na dokładniejsze przygotowanie się do przyszłych wypraw i lepsze zaznajomienie się z pojazdem.

Zdobywaj miasto na własnych zasadach

Hulajnoga to idealny środek transportu do przemieszczania się po mieście. Pomaga zaoszczędzić czas zmarnowany w korkach, dzięki czemu nigdzie się nie spóźnisz. Najlepszym wyborem na podróże po miejskiej dżungli jest Motus Scooty 10 2023, który zmienił swoją cenę z 2 999 zł na 1 799 zł. To model o bardzo dobrym zasięgu (nawet do 60 km), dzięki czemu nie musisz często podłączać go do prądu. Natomiast kierunkowskazy i dodatkowe odblaski poprawią widoczność na drodze, a co za tym idzie zwiększą Twoje bezpieczeństwo.

W mieście znakomicie sprawdzi się także Motus PRO8,5 Lite, który przed promocją kosztował 3 399 zł, a teraz kupisz go za jedyne 1 899 zł. Hulajnoga wyróżnia się lekką i kompaktową konstrukcją, co najbardziej docenią panie i nastolatkowie, dla których składanie i przenoszenie nie będzie żadnym problemem. Co więcej, parametry tego jednośladu pozwalają na swobodne korzystanie nie tylko w warunkach miejskich, lecz także w terenie.

W sportowym stylu

Dla osób, które potrzebują jeszcze więcej mocy, polecamy model Motus PRO10 2022. Ta hulajnoga łączy w sobie wysokie parametry techniczne z wygodą użytkowania. W promocyjnej ofercie kupisz ją w cenie 3 499 zł (cena regularna to 4 999 zł). Ten pojazd to znakomity wybór na wyprawy poza miasto, ponieważ wyróżnia się nie tylko solidną konstrukcją, lecz również bezpieczeństwem użytkowania. Jego dodatkową zaletą jest amortyzacja, dzięki której bez problemu pokonasz wszelkie wyboje i nierówności.

Ekstremalne emocje zapewni również Motus PRO10 Sport 2021. Model wyróżnia się podwójnym silnikiem, który pozwala na imponujące osiągi. Poruszanie się na tej hulajnodze to prawdziwy zastrzyk adrenaliny, którą najbardziej docenią zaawansowani użytkownicy. Dzięki wysokiej jakości parametrom technicznym ten jednoślad ma nie tylko doskonałe przyspieszenie, lecz także jest bezpieczny i wygodny. Przed promocją dostępny był w cenie 6 999 zł, a teraz kupisz go za 4 999 zł.

Mówiąc o mocnych pojazdach, należy również wspomnieć o modelach z rodziny Ruptor, które charakteryzują się unikalnym designem i drapieżnym charakterem. Osoby, które chcą się wyróżnić i wyrazić swoją osobowość z pewnością zainteresują się modelem Ruptora R3, który wcześniej kosztował 3 999 zł, a teraz dostępny jest w cenie 2 999 zł. Jego silnik o mocy 800W to gwarancja płynnej i dynamicznej jazdy. Warto także zwrócić uwagę na Ruptor R1, oferowanego w cenie 2 199 zł (cena regularna to 2 999 zł) oraz jego młodszego i lżejszego brata Ruptor R1 Lite, którego w promocji kupisz za 1 799 zł, zamiast 2 599 zł. Obydwa modele świetnie sprawdzą się zarówno w warunkach miejskich, jak i terenowych.

Hulajnogi dla każdego malucha

Motus oferuje także hulajnogi dla najmłodszych użytkowników. Cena Motus KID spada z 799 zł na 349 zł. Tego typu pojazd to najlepsze rozwiązanie, aby wprowadzić dziecko w świat mikro elektromobilności. Niewątpliwym walorem tego modelu jest możliwość wyboru koloru (czarny, niebieski, różowy). Maluch, który posiada własny jednoślad dużo chętniej spędza czas na świeżym powietrzu i częściej wychodzi z domu. Hulajnoga jest bardzo zwrotna, wygodna, bezpieczna i łatwa w użytkowaniu.

Rowery elektryczne również w promocji

A jeśli nie hulajnoga, to co? Rower elektryczny! Przedsezonowa oferta marki Motu obejmuje aż 5 modeli, dopasowanych do różnych typów użytkownika. To najlepsza alternatywa do tradycyjnych rowerów, która łączy w sobie pracę silnika z siłą mięśni. Ceny pojazdów w promocji zaczynają się już od 2 999 zł. Najtańsze z nich to Motus ECO, który wyróżnia się składaną konstrukcją oraz Motus City White, który ze względu na dołączony koszyk jest idealną propozycją na miejskie wyprawy.

Niezbędne podczas każdej podróży

Wybierając się w podróż nie zapomnij o niezbędnych akcesoriów, które mogą zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i komfort jazdy. Warto pamiętać o solidnym kasku, uchwycie na bidon, czy dedykowanej torbie, w której pomieścisz najpotrzebniejsze przybory. Ważnym dodatkiem jest także ładowarka, która może się przydać w przypadku nagłego rozładowania pojazdu. Jednym z ciekawszych gadżetów w ofercie Motusa jest również lokalizator Find Me, dzięki któremu z łatwością odnajdziesz hulajnogę lub rower. Już nie musisz pamiętać, gdzie zaparkowałeś swój jednoślad! W przedsezonowej promocji wszystkie akcesoria są jeszcze tańsze.

Materiał sponsorowany przez Barel Poland