Bateria atomowa to najnowszy pomysł na rozwiązanie problemów związanych z ładowaniem urządzeń elektronicznych. Chińczycy przekonują, że wkrótce nie będzie już takiej konieczności.

Chińska firma Betavolt Technology, z siedzibą w Pekinie, intensywnie pracuje nad stworzeniem miniaturowej baterii atomowej. Konkretnie obiektem jej zainteresowań jest bateria betawoltaiczna. Elektrodą jest w niej płytka półprzewodnikowa, na której generowana jest para dziura-elektron (jako efekt promieniowania radioaktywnego pierwiastka), co owocuje powstaniem siły elektromotorycznej.

Nie jest to nowa koncepcja, ale dotąd żadna firma nie zdecydowała się na wdrożenie jej w elektronice użytkowej. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że proponowane pierwiastki – jak tryt czy pluton – stanowiły olbrzymie zagrożenie zdrowotne dla użytkowników. Eksperci z Państwa Środka twierdzą jednak, że udało im się znaleźć rozwiązanie.

Chińska bateria atomowa. Czy zmieni zasady gry?

Firma Betavolt Technology zaprezentowała baterię BV100, której wymiary to 15 x 15 x 5 mm. Charakteryzuje się mocą 100 mikrowatów i napięciem 3 woltów. Chińczycy postawili w niej na diamentowy półprzewodnik, a rozpadowi promieniotwórczemu ulega izotop niklu, powolutku zamieniający się w miedź.

Cały proces jest według chińskiego innowatora całkowicie bezpieczny. Rozwiązanie nie emituje zagrażającego zdrowiu promieniowania ani też nie generuje toksycznych chemikaliów. Co więcej warstwowa konfiguracja ma zapewnić, że nie dojdzie do jej zapłonu ani eksplozji. Bateria jest również odporna na ekstremalne temperatury: od -60 do 120 stopni Celsjusza na plusie.

Jako że transformacja niklu-63 w miedź to proces niezwykle czasochłonny, bateria będzie mogła pozostawać nierozładowana nawet przez 50 lat. I choć w obecnej formie jest niewystarczająca do zasilania telefonu, to teoretycznie możliwe jest stworzenie takiej baterii i uwolnienie użytkownika od konieczności ładowania przez całe życie produktu.

Plany są ambitne

Obecne plany firmy zakładają, że do 2025 roku powstaną baterie o mocy 1 W. Według przedstawicieli Betavolt Technology, baterie tego typu mogłyby być łączone szeregowo, aby uzyskać większą moc, potrzebną do zasilenia nowoczesnych urządzeń. Na razie powstał prototyp, który jest już gotowy do masowej produkcji. Niemniej jednak nie wiadomo, kiedy miała by ona ruszyć.

Źródło: Betavolt Technology, Android Central