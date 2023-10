Naukowcy z australijskiego Uniwersytetu Monash opracowali nowy akumulator litowo-siarkowy. Jego potencjał jest olbrzymi – mówi się wręcz, że to „Święty Graal”.

Nie da się ukryć, że liczba newsów o przełomowych akumulatorach jest ogromna. Niemniej jednak, zapotrzebowanie na innowacje w tej dziedzinie jest tak duże, że każda taka zapowiedź wywołuje duże emocje. Szczególnie, gdy mówi się o rozwiązaniu z tak dużym potencjałem, jak ma to miejsce w przypadku akumulatora litowo-siarkowego (Li-S) opracowanego na Uniwersytecie Monash w Melbourne.

Akumulator litowo-siarkowy obietnicą przełomu

Należy zaznaczyć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy naukowcy eksperymentują z akumulatorami litowo-siarkowymi. Wcześniejsze próby miały jednak pewne wady. Anoda litowa reagowała z katodą siarkową, co prowadziło do powstawania dendrytów, które degradowały elektrolit i cały akumulator. Efektem była bardzo niska żywotność - często akumulatory psuły się już po 50 cyklach ładowania. Istniało również ryzyko zwarcia i samozapłonu.

Aby rozwiązać ten problem naukowcy z Melbourne ograniczyli ilość litu, a także (czy raczej: przede wszystkim) wprowadzili anodę z folii litowej pokrytej nanoporowatą powłoką polimerową. Jest cieńsza niż kartka papieru i pełna miniaturowych otworów, pełniąc jednocześnie funkcję „strażnika”. Badacze wyjaśniają, że ta warstwa pozwala jonom litu na swobodne przemieszczanie się i skutecznie izoluje je od siarki.

Mała-wielka zmiana

Ta drobna modyfikacja może przynieść prawdziwą rewolucję na rynku akumulatorów i to zarówno w kontekście pojazdów elektrycznych, jak i elektroniki użytkowej (a przede wszystkim smartfonów). Niemniej do momentu komercjalizacji tego rozwiązania, warto zachować umiar w entuzjazmie.

Trudno jednak hamować entuzjazm, gdy naukowcy z Australii przekonują, że ich akumulatory litowo-siarkowe są o połowę tańsze, a jednocześnie mają pięciokrotnie większą pojemność niż obecnie używane akumulatory litowo-jonowe. Już to brzmi jak spełnienie marzeń, a dodatkowym atutem jest zwiększona żywotność.

Źródło: Recharge