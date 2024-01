Jeśli robicie zakupy z Battle.net, to z pewnością będziecie pozytywnie zaskoczeni nadchodzącymi zmianami. Najwyższy czas, by polscy gracze rozstali się z euro.

Battle.net ewoluuje. Wszystko w zasadzie ewoluuje. Nie tak dawno informowaliśmy o zmianach w Ubisoft+, a teraz swoje kilka groszy dokłada Activision. Wzmianka o pieniądzach nie jest przypadkowa.

Polscy gracze będą zadowoleni

Jak doskonale wiemy, Battle.net oferuje usługi sieciowie, ale znajdziemy tam również sklep. Gracze z Polski dokonują płatności w euro, co z kolei wiążę się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z faktu przewalutowania. To się zmieni. Jeśli nie wierzycie, to sprawdźcie swoją skrzynkę odbiorczą, gdzie najprawdopodobniej zobaczycie specjalną wiadomość. Oto kluczowy fragment:

“Waluta Twoich transakcji zostanie zmieniona (z EUR na PLN) nie wcześniej niż 30 dni od daty tego powiadomienia. Jeśli na koncie użytkownika znajduje się Saldo Battle.net w walucie EUR, zostanie ono przeliczone na równoważną kwotę w walucie PLN w momencie zmiany. Kurs wymiany, którego użyjemy, będzie pochodził ze strony lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks/wmr-fx-benchmarks z dnia poprzedzającego zmianę na nową walutę. Zakupy na Battle.net będą dokonywane w nowej walucie transakcyjnej, a ceny zostaną odpowiednio dostosowane.” - czytamy w specjalnej wiadomości.

Złotówki w Battle.net - kiedy zmiana?

Co więcej, jeśli posiadamy aktywny lub wstrzymany abonament World of Warcraft, to powyższa zmiana na niego nie wpłynie i będzie nadal rozliczany w walucie PLN do momentu jego anulowania.

Niestety, ale nie wiemy, kiedy dokładnie ta zmiana wejdzie w życie. W oficjalnym komunikacie napisano wyraźnie, że "nie wcześniej niż 30 dni od daty powiadomienia". Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. To nigdy nie zaszkodzi.

Źródło: Activision Blizzard