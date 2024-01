Powiedzieć, że Palworld zalicza udany debiut, to jak nic nie powiedzieć. Premiera gry odbiła się szerokim echem: sprzedaż idzie w miliony, a dziesiątki tysięcy pozytywnych recenzji to dowód na to, że gracze są ekstremalnie zadowoleni.

Japońskie studio Pocket Pair wstrząsnęło fundamentami branży, przy okazji nadwyrężając serwery Steama. Wszystko za sprawą gry Palworld, która ujrzała światło dzienne 19 stycznia 2024 r. Powiedzieć, że to udana premiera, to jak nic nie powiedzieć.

Co to jest Palworld?

W grze występują znajomo wyglądające stworzenia, do złudzenia przypominające Pokemony. Palworld stawia na rozgrywkę survivalową w otwartym świecie, gdzie normą jest budowanie i rozwijanie bazy, zarządzanie surowcami, eksploracja oraz walka. Palworld oferuje tryb dla pojedynczego gracza jak i multiplayer.

“Na papierze” nie wygląda to na rewolucję, ale rzeczywistość pokazuje, że gracze pokochali Palworld. W momencie pisania tych słów, w Palworld na Steamie gra nieco ponad 892 tys. osób. Dodajmy, że dzieło Pocket Pair jest również dostępne na Xbox One oraz Xbox Series X|S również w ramach Game Pass, więc graczy jest znacznie więcej.

4 mln sprzedanych egzemplarzy w 72 godziny

Sukces gry widać doskonale w kolejnych liczbach. Twórcy poinformowali, że w ciągu pierwszych trzech dni sprzedano ponad 4 mln egzemplarzy Palworld. To jeszcze nie wszystko.

Recenzje na platformie Steam dobitnie pokazują, z czym mamy do czynienia. W momencie pisania tych słów, Palworld ma niespełna 40 tys. recenzji, z czego 93 proc. to te pozytywne. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że gra trafiła dopiero do programu wczesnego dostępu.

Źródło: Steam, SteamDB