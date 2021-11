Wprawdzie na Battlefield 2042 czekamy nieco dłużej niż początkowo zapowiadano, ale wygląda na to, że zostanie to nam wynagrodzone dobrą zabawą.

Pierwsze recenzje Battlefield 2042 w wersji PC

Przy okazji zapowiedzi Battlefield 2042 zdradzono, że premiera odbędzie się 22 października. Po kilku tygodniach zdecydowano się jednak zmienić plany i ogłosić opóźnienie. Kolejnego już raczej nie będzie, EA nie postawiło też na embargo co do publikacji recenzji. Pierwsze właśnie pojawiają się w sieci (dotyczą wersji PC w premierowym dostępie) i wyglądają obiecująco.

Średnia ocen na ten moment oscyluje w okolicach 80%. Brakuje kampanii, ale wśród trybów multiplayer coś dla siebie powinni znaleźć i starzy wyjadacze serii cały czas dobrze się przy niej bawiący jak i szukający czegoś nowego względem poprzednich lat. Nie brakuje też nieco irytujących błędów, ale te w większości powinny zostać wyeliminowane (miejmy nadzieję, że częściowo jeszcze przed premierą).

EGM - 100%

Digital Trends - 90%

The Games Machine - 90%

Press Start Australia - 85%

Hobby Consolas - 84%

Attack of the Fanboy - 80%

Power Unlimited - 75%

Hardcore Gamer - 70%

Stevivor - 45%

Na konsolach może być gorzej

Nie bez powodu akcentujemy, iż powyższe oceny dotyczą wersji PC. Spełniający wymagania sprzętowe gry i dysponujący najmocniejszymi zestawami mogą liczyć na najwięcej. Wprawdzie na konsolach nowej generacji Battlefield 2042 również powinien prezentować się bardzo dobrze i nie będzie okrojony co do skali, ale ostatnio potwierdzono, że zabraknie tam ray tracingu, który został zarezerwowany wyłącznie dla PC.

Wbrew spekulacjom sprzed oficjalnej zapowiedzi gry, pojawi się ona również na PlayStation 4 i Xbox One. W przypadku tych platform trzeba jednak spodziewać się nie tylko gorszej oprawy wizualnej. Zredukowano tu również wielkość map oraz maksymalną liczbę graczy mogących brać udział w zmaganiach wieloosobowych (bitwy do 64, a nie do 128 graczy).

Kiedy premiera Battlefield 2042?

Już wkrótce opinii na temat Battlefield 2042 będzie zdecydowanie więcej. Dodatkowo napłyną od najważniejszych krytyków, czyli graczy. Premiera Battlefield 2042 odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 19 listopada.

Źródło: ElAnalistaDeBits, metacritic