Można? Można! Battlefield 6 na ekranie z chłodzenia procesora

Battlefield 6 to hit tego roku, który można uruchomić nawet na średnim sprzęcie. Niemiecki YouTuber AllAroundPC opublikował humorystyczny filmik, na którym gra na miniaturowym ekranie z chłodzenia wodnego procesora.

Battlefield 6 to jeden z najgłośniejszych hitów tego roku. Gra cieszy się ogromną popularnością wśród graczy na całym świecie, oferując dynamiczne starcia, realistyczną grafikę i ogromne pola bitew. Co ciekawe, mimo efektownej oprawy wizualnej, nie wymaga bardzo wydajnego komputera – można w nią zagrać nawet na średniej klasy sprzęcie, bez konieczności inwestowania w najnowsze podzespoły.

Niektórzy jednak postanawiają pójść o krok dalej i próbują grać na nietypowym sprzęcie. Przykładem jest niemiecki YouTuber Allround-PC, który uruchomił Battlefielda 6 na... ekraniku z chłodzenia wodnego procesora.

Battlefield 6 na chłodzeniu procesora

YouTuber opublikował zabawny filmik, który szybko zrobił furorę w sieci. Wszystko zaczęło się od tego, że miał testować nowy monitor OLED, widoczny na jego biurku w nagraniu. Jednak zamiast typowych testów, został przyłapany na graniu w nowego Battlefielda.

YouTuber skomentował to słowami: „Tak, przeprowadzam tutaj testy monitorów.”

Czy można grać na ekranie z chłodzenia procesora?

Tim z AllAroundPC do swojego eksperymentu użył chłodzenia MSI CoreLiquid P13 360, które zostało wyposażone w 2,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 480 × 480 px. Ekran ma okrągły kształt, więc realnie pokazuje nieco mniejszy obszar.

Aplikacja MSI Center pozwala używać chłodzenia MSI CoreLiquid P13 jako zewnętrznego ekranu komputera – to wyróżnik tego modelu, ponieważ inne zestawy zwykle pozwalają wyświetlać na ekranie wrzucone grafiki lub pliki wideo.

Jak widać, nawet tak miniaturowy wyświetlacz nie przeszkodził YouTuberowi w zabawie z Battlefieldem.



Mały ekranik zwykle służy do wyświetlania informacji diagnostycznych z komputera, ale można go też zaprogramować tak, by pokazywał przesłany plik wideo lub służył jako dodatkowy ekran komputera

Jakby nie było, nie polecamy grania w Battlefielda na tak małych ekranikach. Zainteresowanych odsyłamy do rankingu polecanych monitorów dla graczy, gdzie znajdziecie sprzęt zapewniający znacznie lepszy komfort rozgrywki :)