Battlefield 6 z rekordem sprzedaży. Tu wyprzedzili resztę

Battlefield 6 przekroczył 7 mln sprzedanych kopii, a przychody sięgnęły ok. 350 mln dol. Największą część sprzedaży wygenerowało PC.

Battlefield 6 odniósł ogromny sukces dla EA od dnia swojej zapowiedzi. Gra odniosła tak wielki sukces, że Alinea Analytics oszacowało, że gra sprzedała się już w ponad 6,5 miliona egzemplarzy na PC i konsolach, generując ponad 350 milionów dolarów przychodu, co byłoby najlepszym wynikiem w historii serii dla EA. Wkrótce po opublikowaniu tego artykułu, EA opublikowało własny komunikat prasowy, oficjalnie podnosząc sprzedaż do ponad 7 milionów egzemplarzy.

Wielki sukces na polu... sprzedażowym

Takie wyniki sprzedaży znacznie przewyższają to, co udało się osiągnąć którejkolwiek z poprzednich części serii Battlefield. Seria nigdy nie mogła jednak rywalizować z Call of Duty, ponieważ nawet Battlefield 1 był raczej ponownym odkryciem niż czymś, czego gracze aktywnie szukali jako antidotum na monopol COD. W przypadku Battlefield 2042 EA nie zdołało wykorzystać rosnącego popytu, ale tym razem wszystko wydaje się dobrze układać dla firmy.

Battlefield 6 jest dostępny na PC, PS5 i Xbox Series – z tej trójki PC zdecydowanie prowadzi w rankingach, odpowiadając za 56,7% całkowitej sprzedaży, co pomogło EA osiągnąć ponad 220 milionów dolarów przychodu przy ponad 3,5 miliona sprzedanych egzemplarzy.

Nie tylko PC

PlayStation plasuje się na drugim miejscu z 23,7% udziału, a Xbox na ostatnim miejscu z 19,6%. Należy jednak pamiętać, że ogólnie posiadaczy Xbox Series jest mniej, więc sprzedaż jest nadal stosunkowo wysoka. Wydaje się, że gracze czekali na premierę Battlefield 6 - bo dane o dziennej liczbie aktywnych użytkowników są tego dowodem.

Na PC, według analiz, od premiery w grę gra codziennie 2,3–2,5 miliona aktywnych użytkowników. Dla porównania, każdego dnia powraca około miliona użytkowników PlayStation, ale nie znamy danych dla Xbox. Głównym wnioskiem jest to, że gracze zdają się wracać po kolejną odsłonę Battlefielda 6 każdego dnia, co podtrzymuje szokująco płaską krzywą dziennego użytkowania w grze wieloosobowej. Około 45% graczy PC grających w BF6 nawet nie miało styczności z BF 2042, co pokazuje, jak ta gra stała się ucieczką od znużenia powtarzalnymi lub nieciekawymi strzelankami wojskowymi.