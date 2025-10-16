Polski wątek w Battlefield 6. Świetnie odwzorowali rzadkiego Grota

Zbierający dobre oceny Battlefield 6 będący godnym następcą Battlefielda 4 oferuje jak zwykle bogaty arsenał broni. Jedną z ciekawostek jest karabinek GRT-BC inspirowany bezkolbowym wariantem polskiego Grota dostępnego w sklepach z bronią.

Battlefield 6 będący dziełem kilku studiów deweloperskich znanych razem jako Battlefield Studios okazał się bardzo udanym tytułem, który przywrócił serii Battlefield blask po kilku poprzednich gorzej przyjętych tytułach. Wyjątkiem są głównie gracze z Chin oraz Rosji masowo wystawiający negatywne opinie.

Gra jest pełna mnóstwa ciekawostek i smaczków począwszy od ścieżki dźwiękowej Battlefield 2 - OST MEC Loading puszczanej na strzelnicy po interesujące modele broni. Jednym z nich jest możliwy do odblokowania na 41 poziomie karabinek GRT-BC inspirowany bezkolbowym wariantem karabinka Grot będącego dziełem polskiej Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu.

Karabinek GRT-BC

Karabinek GRT-BC można skonfigurować m.in. z krótką bądź długą lufą co odpowiada wersji rzeczywistej występującej w wersjach Grot BS10 FB-M1 z 10,5-calową (267 mm) lufą bądź Grot BS16 FB-M1 z 16-calową (406 mm) lufą.

Warto zaznaczyć, że deweloperzy z Battlefield Studios dobrze odwzorowali polską konstrukcję, nie licząc innego łoża, dbając nawet o takie niuanse jak poprawna animacja przeładowania. Bezkolbowy wariant Grota w miejscu, gdzie zwykle w bezkolbowych konkurentach znajduje się zwalniacz magazynka ma umieszczony zatrzask zespołu ruchomego.

Karabinek możecie zobaczyć w nagraniu z kanału GameRiot (fragment od 18. minuty).

Bezkolbowy karabinek Grot – każdy może go kupić z pozwoleniem

Karabinek Grot od początku został zaprojektowany jako broń modułowa, którą można łatwo przebudować do konkretnych zadań. Jedno z założeń zakładało możliwość przebudowy karabinka Grot w wersji klasycznej do wersji bezkolbowej, która przy zachowaniu dłuższej lufy jest dużo bardziej kompaktowa.



Grot z Fabryki Broni „Łucznik" (foto: Przemysław Juraszek)

Karabinek Grot wykorzystuje obecnie bardzo popularny system gazowy z tłokiem o krótkim skoku i popychaczem, a zamek broni ryglowany jest poprzez obrót, a jego komora zamkowa jest wykonana z profilu aluminiowego, w którym umieszczono dodatkowe stalowe prowadnice dla zespołu zamka i suwadła. Z kolei niekrytyczne elementy zostały wykonane polimerów w celu redukcji masy. Ta w przypadku wersji bezkolbowej w zależności od wersji waha się w zakresie 3,24 - 3,53 kg dla broni rozładowanej. Warto dodać, że karabinek cechuje się też dobrą ergonomią dla osób prawo- bądź leworęcznych i umożliwia nawet zmianę kierunku wyrzutu łusek.

Obecnie wersja bezkolbowa nie jest użytkowana przez Wojsko Polskie, ale ze względu na duże zainteresowanie użytkowników cywilnych trafiła do sprzedaży z końcem 2024 roku i jest dostępna dla każdej osoby posiadającej stosowne pozwolenie.

Warto zaznaczyć, że popkultura może rozpromować daną broń bardzo skutecznie co widać, chociażby na przykładzie broni typu pdw P90 (serial Stargate) czy karabinów snajperskich HK PSG1 (Metal Gear Solid).