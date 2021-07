Firma be quiet! już nie raz pokazała, że dąży do perfekcji i stale dopracowuje swoje produkty. Nie inaczej jest w tym przypadku – producent przygotował ulepszoną wersję coolera be quiet! Shadow Rock Slim, która ma oferować jeszcze lepsze parametry.

be quiet! Shadow Rock Slim 2 to ulepszona wersja modelu be quiet! Shadow Rock Slim z 2014 roku. Cooler sprawdzi się w konfiguracjach z nowymi procesorami, gdzie istotna jest wydajność, kultura pracy, ale też miejsce na wysokie pamięci RAM.

be quiet! Shadow Rock Slim 2 – premiera ulepszonego chłodzenia CPU

Podobnie jak poprzednik, Shadow Rock Slim 2 wykorzystuje smukły, wieżowy radiator z czterema miedzianymi ciepłowodami. Warto dodać, że w nowej wersji rurki cieplne mają bezpośredni kontakt z procesorem (technologia HDT), przez co zapewniają lepszą efektywność odprowadzania ciepła.

Na radiatorze zainstalowano 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem typu rifle. Zastosowany model cechuje się zoptymalizowanym przepływem powietrza, dzięki czemu ma zapewniać dobrą wydajność, a przy tym cechować się wysoką kulturą pracy (maksymalny generowany hałas to 23,7 dBA).

Chłodzenie teoretycznie oferuje taką samą wydajność – powinno poradzić sobie z procesorami o współczynniku TDP do 160 W. Producent chwali się, że nowa wersja ma cechować się prostszym systemem montażu (w zestawie znajduje się zestaw montażowy dla wszystkich najnowszych podstawek Intel i AMD).

Specyfikacja chłodzenia be quiet! Shadow Rock Slim 2

Model be quiet! Shadow Rock Slim be quiet! Shadow Rock Slim 2 Radiator wieżowy (aluminiowy) wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 4x 6 mm (miedziane) 4x 6 mm (miedziane, HDT) Wentylator 135 mm (łożysko rifle) 135 mm (łożysko rifle) Obroty wentylatora do 1400 RPM do 1400 RPM Generowany hałas do 23,7 dB(A) do 23,7 dB(A) Kompatybilność Intel LGA 775, LGA 115X, LGA 2011(-3)

AMD AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066

AMD AM3(+), AM4 Wydajność do 160 W TPD do 160 W TPD Wymiary / waga 161 x 137 x 74 mm / 729 g 161 x 137 x 74 mm / 685 g

Ile kosztuje chłodzenie be quiet! Shadow Rock Slim 2?

Shadow Rock Slim 2 może być ciekawą propozycją dla osób, które poszukują wydajnego, cichego i ładnego chłodzenia pod nowe procesory.

Jedyną problemem może okazać się cena - cooler został wyceniony na 45,90 euro, więc będzie trochę droższy od poprzednika. Sprzedaż ma ruszyć pod koniec tego miesiąca.

Źródło: be quiet!